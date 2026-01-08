Mercredi, la préfecture de la Loire a publié un arrêté interdisant la venue des supporters de l'OL Lyonnes pour le derby de samedi en Coupe de France. Un choix critiqué par les OL Ang'Elles.

Un derby a toujours une saveur à part, même chez les féminines. Mais celui de samedi en Coupe de France aura tout de même un drôle de goût. Entre une programmation chaotique à cause de la météo et l'interdiction pour les supporters de l'OL Lyonnes d'y assister officiellement, la fête est un peu gâchée.

Mercredi, la préfecture de la Loire a publié un arrêté afin de contraindre les fans rhodaniens dans leur déplacement vers le Forez. Ils ne pourront donc pas assister au 16e de finale entre l'ASSE et leur club de cœur à l'Etrat. Sauf à être très discrets en n'affichant pas leurs couleurs.

Le silence de la FFF dénoncé

Dans la foulée, l'un des groupes de suiveurs des championnes de France a posté un communiqué. Les OL Ang'Elles estiment "profondément injuste que les supporters de football féminin soient proscrits de stade à cause des débordements" dans le giron du ballon rond masculin. "Nous sommes sanctionnés pour des faits qui ne nous concernent pas", ajoute le collectif.

L'association regrette une "décision de facilité" des institutions. Elle pointe aussi du doigt Saint-Étienne, qui, selon elle, ne "met pas les moyens nécessaires pour encadrer et sécuriser l'évènement". Dénonçant le sentiment "d'abandon", l'organisation rappelle que la FFF était déjà restée silencieuse en septembre lors du dernier voyage (0-2). "C'est tout le football féminin qui est affaibli", concluent les OL Ang'Elles.