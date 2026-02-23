OL, Endrick, OM... TKYDG en direct

  • par David Hernandez

    • Ce lundi, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" revient sur la défaite de l'OL à Strasbourg. Un premier revers depuis décembre 2025 et qui a mis fin à une série de treize victoires consécutives.

    La série a pris fin ! Après des semaines à commenter des victoires, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" va débattre d'une défaite de l'OL. Après treize victoires consécutives, les joueurs de Paulo Fonseca ont mordu la poussière en Alsace. Un revers sans appel tant l'intensité de Strasbourg a étouffé la formation rhodanienne. C'est donc à une victoire du record réalisé en 2006 que l'OL échoue. Un contrecoup alors qu'une belle opération était possible au classement avec les défaites de Lens et de l'OM.

    Le club marseillais qui est d'ailleurs le prochain adversaire des Lyonnais avec un choc des Olympiques dimanche soir. Ce match au Vélodrome pourrait bien être déterminant dans la course au podium puisque l'OL a la possibilité de prendre huit longueurs d'avance en cas de victoire dans cette 24e journée. Il faudra pour cela montrer un visage différent de celui de la Meinau alors que le secteur offensif pourrait se retrouver encore amoindri suite à la sortie sur blessure de Pavel Sulc.

