Lucas Mocio, gardien formé à l'OL
Lucas Mocio, gardien formé à l’OL

Lucas Mocio (ex-OL) prend sa retraite sportive

  • par David Hernandez

    • À 31 ans et après plusieurs années à jouer dans le sud de la France, Lucas Mocio a décidé de dire stop. Le gardien, formé à l’OL, a annoncé son retrait des terrains en ce début 2026.

    Membre de la génération 1994, il a fait la quasi-totalité de sa formation avec Corentin Tolisso. Seulement, Lucas Mocio n’a pas connu la trajectoire de son compagnon de l’Académie au sein de l’OL. À un poste comme celui de gardien où il est difficile de pouvoir s’imposer quand le titulaire est indéboulonnable, le natif de Villefranche-sur-Saône s’est avant tout contenté de plusieurs saisons avec la réserve lyonnaise, prenant part à de nombreux entraînements avec le groupe professionnel.

    Dans le sud depuis cinq ans

    Mais c’est bien loin de Lyon qu’il a pleinement lancé sa carrière avec des passages à Annecy pendant trois saisons (National et National 2) et l’AS Cannes (N2, N3) avant de poser ses valises au FC Fréjus Saint-Raphaël à l’été 2024. Ayant prolongé l’été dernier, Lucas Mocio a finalement choisi de dire stop en ce début d’année 2026. À 31 ans, le gardien a annoncé jeudi la fin de sa carrière et le début d’une nouvelle loin des terrains. "Le football a été une grande partie de ma vie, mais aujourd’hui, il est temps de laisser place à de nouveaux rêves. Je repars avec des souvenirs, des leçons et beaucoup de reconnaissance", a-t-il écrit sur son compte Instagram.

