Actualités
Moussa Niakhaté avec le Sénégal
Moussa Niakhaté avec le Sénégal (Photo by JOHN WESSELS / AFP)

CAN : jour de quart de finale pour le Sénégal de Niakhaté (OL)

  • par Gwendal Chabas
  1 Commentaire

    • Le Sénégal veut faire un pas de plus vers son rêve. Ce vendredi, Moussa Niakhaté et ses compatriotes défient le Mali en quarts de finale de la CAN (17 heures).

    Plus de peur que de mal. Malmené durant 25 minutes par le Soudan en 8es de finale, le Sénégal s'est extirpé du piège en gagnant finalement 3-1 après avoir subi l'ouverture du score. Le voilà donc logiquement en quarts de finale, où le niveau devrait s'élever d'un cran. Après une phase de poules bien gérée, les Lions de la Teranga entrent encore un peu plus dans une autre compétition.

    Retour de Koulibaly

    Les coéquipiers de Moussa Niakhaté partiront favoris contre le Mali ce vendredi. Celui-ci a jusqu'à présent fait quatre matchs nuls, passant aux tirs au but face à la Tunisie. Mais son adversaire n'a rien à perdre, puisqu'il est un peu miraculé d'avoir égalisé à la dernière seconde de son 8e de finale.

    Alors, afin de s'offrir le droit de défier l'Égypte ou la Côte d'Ivoire le 14 janvier prochain, les Sénégalais devront mieux attaquer la partie qu'ils ne l'ont fait contre les Soudanais. Ils retrouveront pour les aider leur capitaine, Kalidou Koulibaly. Le défenseur revient de suspension pour cette confrontation. Rendez-vous à 17 heures pour le coup d'envoi.

    1 commentaire
    1. Monark
      Monark - ven 9 Jan 26 à 8 h 51

      Allez Moussa !en route pour la finale de la CAN. On peut patienter, la paire Clinton/Ruben fait le job en attendant ton retour.👍😉

      

