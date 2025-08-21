Ligue 1 : les supporters de l'OL vont pouvoir s'organiser plus vite

La LFP annonce une anticipation des programmations TV afin de permettre une "meilleure lisibilité" pour les clubs, supporters et diffuseurs.

Coût du trajet, organisation, les supporters français dont ceux de l'OL pourront bénéficier d'un coup d'avance. Après le communiqué de la LFP ce jeudi (Ligue de Football Professionnel), les programmations TV de la Ligue 1 seront connues jusqu'à la vingtième journée. Date à laquelle se terminent les phases de ligue des compétitions européennes.

Ainsi, la LFP entend s'organiser suivant trois phases successives. Une première publication des journées 4 à 12, dès la première semaine de septembre. Une seconde, de la 13e à la 16e journée lors de la dernière semaine de septembre.

Une organisation en trois étapes

Une troisième et dernière phase pour la 17e journée jusqu'à la 20e, la première semaine de novembre. Pour les supporters de l'OL, le déplacement à Rennes qui se tiendra le week-end du 15 septembre sera la première date à surveiller.

Entre autres, les supporters lyonnais pourront s'organiser à l'avance pour les déplacements à l'extérieur en connaissant les dates des rencontres. Il faudra néanmoins encore patienter quelques jours, jusqu'à la première semaine de septembre, afin de connaître plus en détail la communication de ces programmations.