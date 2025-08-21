Actualités
Corentin Tolisso, milieu de l'OL
Corentin Tolisso, milieu de l’OL (crédit : OetL)

Tolisso en salle et incertain avant OL - Metz

  • par David Hernandez
  4 Commentaires

    • Absent de l’entraînement collectif ce jeudi, Corentin Tolisso s’est entraîné seul en salle au GOLTC. Le capitaine est incertain contre Metz.

    Il y avait bien la première apparition publique de Dominik Greif ou encore la présence surprise d’Ibrahim Halilou, mais ce qui a sauté aux yeux chez les suiveurs de l’OL, c’est avant tout l’absence de Corentin Tolisso. Encore à son avantage du côté de Lens, le capitaine lyonnais a parfaitement joué son rôle de capitaine que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain. Alors forcément, le voir manquer la séance collective à deux jours de la venue du FC Metz inquiète un peu.

    Tout le reste du groupe opérationnel

    Interrogé sur la question, Paulo Fonseca a fait le point après la séance individuelle du milieu du côté du GOLTC. "Un petit problème sur le mollet mercredi. On va voir demain (vendredi) s'il est prêt pour le match ou non." Le milieu de terrain est la seule incertitude avant OL - Metz pour cette deuxième journée de Ligue 1. L’entraîneur portugais peut compter sur tout son groupe. Enzo Molebe a fait son retour à l’entraînement en ce début de semaine, tandis que Dominik Greif continue de se familiariser à son nouvel environnement.

    4 commentaires
    1. Toitoi
      Toitoi - jeu 21 Août 25 à 13 h 08

      L'équipe a besoin d'un Corentin en pleine forme !

      Signaler
    2. RBV
      RBV - jeu 21 Août 25 à 13 h 19

      C’est important de bien le préparer pour qu’il puisse faire toute la saison. Pas besoin de forcer pour ce match contre Metz.

      Signaler
    3. Avatar
      Poupette38 - jeu 21 Août 25 à 13 h 32

      C'est tellement délicat le mollet , on va commencer à trembler 😰

      Signaler
    4. Monark pour Ziolkowski à l’OL !
      Monark pour Ziolkowski à l’OL ! - jeu 21 Août 25 à 13 h 36

      🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽

      Signaler

    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut