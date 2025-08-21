Tolisso en salle et incertain avant OL - Metz

Absent de l’entraînement collectif ce jeudi, Corentin Tolisso s’est entraîné seul en salle au GOLTC. Le capitaine est incertain contre Metz.

Il y avait bien la première apparition publique de Dominik Greif ou encore la présence surprise d’Ibrahim Halilou, mais ce qui a sauté aux yeux chez les suiveurs de l’OL, c’est avant tout l’absence de Corentin Tolisso. Encore à son avantage du côté de Lens, le capitaine lyonnais a parfaitement joué son rôle de capitaine que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain. Alors forcément, le voir manquer la séance collective à deux jours de la venue du FC Metz inquiète un peu.

Tout le reste du groupe opérationnel

Interrogé sur la question, Paulo Fonseca a fait le point après la séance individuelle du milieu du côté du GOLTC. "Un petit problème sur le mollet mercredi. On va voir demain (vendredi) s'il est prêt pour le match ou non." Le milieu de terrain est la seule incertitude avant OL - Metz pour cette deuxième journée de Ligue 1. L’entraîneur portugais peut compter sur tout son groupe. Enzo Molebe a fait son retour à l’entraînement en ce début de semaine, tandis que Dominik Greif continue de se familiariser à son nouvel environnement.