Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
Les joueuse de l’OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l’entraînement (crédit : David Hernandez)

OL Lyonnes : les joueuses font relâche ce mardi

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Ayant repris l'entraînement samedi, les joueuses de l'OL Lyonnes font relâche ce mardi. Elles enchaîneront ensuite jusqu'au derby contre l'AS Saint-Etienne, samedi (14h30).

    Après un entraînement devant 300 supporters dimanche matin, les joueuses de l’OL Lyonnes ont retrouvé l’intimité du GOLTC pour leur deuxième séance en 2026. Une montée en température non pas au thermomètre mais pour les organismes afin d’être fin prêts pour le retour de la compétition samedi du côté de Saint-Etienne. Un seizième de finale de Coupe de France féminine qui devrait permettre à Jonatan Giraldez de donner un certain nombre de minutes à des joueuses alors que se profilent ensuite Lens (14 janvier) et le Paris FC (18 janvier).

    Pour cet enchaînement rapide, il faut donc vite remettre le bleu de chauffe. Toutefois, les Lyonnaises coupent ce mardi avant de reprendre dès mercredi et ce jusqu’au jour du déplacement dans le Forez. Trois séances avant la reprise de la compétition et le retour des choses sérieuses pour l’OL Lyonnes.

    2 commentaires
    1. isabielle
      isabielle - mar 6 Jan 26 à 12 h 29

      Eugénie... jamais ne se relâche 😉 (t'as vu Lolo ?)
      https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Eugenie-le-sommer-s-offre-un-triple-dont-un-superbe-lob-avec-toluca/1631514

      Signaler
    2. seb.66
      seb.66 - mar 6 Jan 26 à 13 h 14

      Un résumé du match
      https://www.youtube.com/watch?v=oKINUfKEGtg&t=3s

      Signaler

