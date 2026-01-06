Mercato : l'OL s'intéresserait à un défenseur français de Leipzig

L'OL est toujours attentif au marché des défenseurs centraux pour cet hiver. Il serait sur la piste d'El Chadaille Bitshiabu, actuel joueur de Leipzig.

La venue d'Endrick accapare certes une bonne partie de la lumière, mais l'OL cherche encore à se renforcer lors du mercato hivernal. Des pistes souvent peu onéreuses, généralement en prêt, afin de limiter l'impact sur les finances à moyen terme. Voulant notamment recruter un défenseur central, l'Olympique lyonnais songerait à un footballeur français.

Il y a eu l'intérêt pour Axel Disasi (Chelsea), et, dans une idée similaire, celle menant à El Chadaille Bitshiabu. Passé par le PSG, le joueur de 20 ans joue également très peu à Leipzig. Selon L'Équipe, sa situation serait surveillée par les dirigeants rhodaniens, mais pas seulement. Le média rapporte que Monaco et trois clubs étrangers seraient aussi sur les rangs.

L'OL privilégierait un prêt sans option d'achat

Arrivé en Allemagne en 2023, le jeune homme originaire de Villeneuve-Saint-Georges dispute très peu de matchs avec sa formation. Il recense tout juste cinq apparitions cette saison, pour deux titularisations. Son avenir immédiat ne paraît donc pas s'écrire chez le quatrième de Bundesliga.

Pourtant, il y a prolongé en juin 2025, portant son contrat avec l'écurie Red Bull à 2029. Sur le mois de janvier, l'international U20 pourrait recevoir des propositions de prêt avec option d'achat de Manchester United, Bournemouth et le Bayer Leverkusen. L'OL et l'ASM seraient eux plutôt partants pour un montage ne comprenant pas d'option pour un transfert définitif, comme pour Endrick.