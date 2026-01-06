OL : Ruben Kluivert a-t-il montré son vrai visage à Monaco ?

Plutôt en vue samedi à Monaco (1-3), Ruben Kluivert a livré une belle prestation en Principauté. Un niveau qu'il peut conserver sur la durée ?

C'était toute la question avec l'arrivée de la Coupe d'Afrique des Nations. Comment l'OL allait-il faire pour pallier aux absences de Clinton Mata (Angola) et de Moussa Niakhaté (Sénégal) ? Pour l'Angolais, la réponse est intervenue très rapidement, puisqu'il a manqué seulement le 32e de finale de Coupe de France face à Saint-Cyr Collonges (3-0). Concernant le Sénégalais en revanche, sa présence à la CAN se prolongera au moins jusqu'à vendredi. Mais à Monaco, cela n'a pas porté préjudice.

Même sans son roc et l'un de ses meilleurs joueurs depuis le début de l'exercice, l'Olympique lyonnais a dominé l'ASM. Le tout sans offrir beaucoup d'occasions à son adversaire. Seulement six frappes, dont deux cadrées, et une gestion efficace sans le ballon, particulièrement après la pause.

Il y a tout de même concédé un but évitable et gaguesque. Une action sur laquelle se multiplient les tirages de maillot et que Clinton Mata puis Ruben Kluivert n'ont pas forcément bien négociée. Mais si cela a résumé les difficultés du premier en première période, ce n'était qu'un épiphénomène pour le second.

De grosses interventions de Biereth et Balogun

En effet, contrairement à son compère de la charnière, le Néerlandais a remporté bon nombre de duels et a imposé son physique devant Mika Biereth. On notera son retour salvateur sur le Danois à l'heure de jeu, ou encore ses interventions devant Folarin Balogun (44e et 51e). "C'est peut-être son match référence, sa meilleure prestation de la saison", retenait notre consultant Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones.

L'intéressé était plutôt d'accord avec ce constat. "De mon côté, je m’améliore à chaque rencontre et je me sens de mieux en mieux. J'ai fait une très bonne performance, oui", a déclaré l'ancien membre de Casa Pia, au Portugal. Il est vrai qu'il avait déjà montré des signaux positifs face au PSG (2-3) dans un rôle de latéral droit. Sérieux également contre Saint-Cyr Collonges, il avait aussi montré un peu de mieux sur la pelouse du Real Betis malgré les deux buts encaissés (2-0).

Des qualités athlétiques indéniables

Rien à voir néanmoins avec la sérénité dégagée à Louis-II samedi. "Il a été très bon défensivement, très costaud. Il a parfaitement utilisé sa taille et sa vitesse. On remarque en lui des facultés physiques, il a été très rarement débordé. Ce n'était pas un manque de confiance, mais je pense qu'il peut avoir des sauts de concentration parfois, a suggéré Enzo Reale, formé à Tolo-Vologe. Athlétiquement, il est présent, maintenant, on va l'attendre sur la constance."

La question est effectivement de savoir si Ruben Kluivert peut poursuivre sur cette dynamique. Car on se souvient que ses débuts avaient été très compliqués. Cependant, il n'évoluait pas forcément dans l'axe, mais souvent à droite de l'arrière-garde. "Son positionnement joue aussi. Quand il est à son vrai poste et qu'il est un peu en confiance, on voit ce que ça peut donner, observait Nicolas Puydebois. Sur cette affiche, il m'a agréablement surpris."

Nouveau test pour lui dimanche, à Lille, potentiellement face à Olivier Giroud. Cette confrontation en Coupe de France devrait lui permettre d'enchaîner, alors que Moussa Niakhaté aura disputé son quart de finale de la CAN vendredi. Un autre défi pour le footballeur de 24 ans. À lui de ne pas retomber dans ses travers comme à Nice en octobre (3-2), mais plutôt de poursuivre sur sa lancée monégasque.