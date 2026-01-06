OL : Ruben Kluivert a-t-il montré son vrai visage à Monaco ?

Plutôt en vue samedi à Monaco (1-3), Ruben Kluivert a livré une belle prestation en Principauté. Un niveau qu'il peut conserver sur la durée ?
C'était toute la question avec l'arrivée de la Coupe d'Afrique des Nations. Comment l'OL allait-il faire pour pallier aux absences de Clinton Mata (Angola) et de Moussa Niakhaté (Sénégal) ? Pour l'Angolais, la réponse est intervenue très rapidement, puisqu'il a manqué seulement le 32e de finale de Coupe de France face à Saint-Cyr Collonges (3-0). Concernant le Sénégalais en revanche, sa présence à la CAN se prolongera au moins jusqu'à vendredi. Mais à Monaco, cela n'a pas porté préjudice.
Même sans son roc et l'un de ses meilleurs joueurs depuis le début de l'exercice, l'Olympique lyonnais a dominé l'ASM. Le tout sans offrir beaucoup d'occasions à son adversaire. Seulement six frappes, dont deux cadrées, et une gestion efficace sans le ballon, particulièrement après la pause.
Il y a tout de même concédé un but évitable et gaguesque. Une action sur laquelle se multiplient les tirages de maillot et que Clinton Mata puis Ruben Kluivert n'ont pas forcément bien négociée. Mais si cela a résumé les difficultés du premier en première période, ce n'était qu'un épiphénomène pour le second.
De grosses interventions de Biereth et Balogun
En effet, contrairement à son compère de la charnière, le Néerlandais a remporté bon nombre de duels et a imposé son physique devant Mika Biereth. On notera son retour salvateur sur le Danois à l'heure de jeu, ou encore ses interventions devant Folarin Balogun (44e et 51e). "C'est peut-être son match référence, sa meilleure prestation de la saison", retenait notre consultant Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones.
L'intéressé était plutôt d'accord avec ce constat. "De mon côté, je m’améliore à chaque rencontre et je me sens de mieux en mieux. J'ai fait une très bonne performance, oui", a déclaré l'ancien membre de Casa Pia, au Portugal. Il est vrai qu'il avait déjà montré des signaux positifs face au PSG (2-3) dans un rôle de latéral droit. Sérieux également contre Saint-Cyr Collonges, il avait aussi montré un peu de mieux sur la pelouse du Real Betis malgré les deux buts encaissés (2-0).
Des qualités athlétiques indéniables
Rien à voir néanmoins avec la sérénité dégagée à Louis-II samedi. "Il a été très bon défensivement, très costaud. Il a parfaitement utilisé sa taille et sa vitesse. On remarque en lui des facultés physiques, il a été très rarement débordé. Ce n'était pas un manque de confiance, mais je pense qu'il peut avoir des sauts de concentration parfois, a suggéré Enzo Reale, formé à Tolo-Vologe. Athlétiquement, il est présent, maintenant, on va l'attendre sur la constance."
La question est effectivement de savoir si Ruben Kluivert peut poursuivre sur cette dynamique. Car on se souvient que ses débuts avaient été très compliqués. Cependant, il n'évoluait pas forcément dans l'axe, mais souvent à droite de l'arrière-garde. "Son positionnement joue aussi. Quand il est à son vrai poste et qu'il est un peu en confiance, on voit ce que ça peut donner, observait Nicolas Puydebois. Sur cette affiche, il m'a agréablement surpris."
Nouveau test pour lui dimanche, à Lille, potentiellement face à Olivier Giroud. Cette confrontation en Coupe de France devrait lui permettre d'enchaîner, alors que Moussa Niakhaté aura disputé son quart de finale de la CAN vendredi. Un autre défi pour le footballeur de 24 ans. À lui de ne pas retomber dans ses travers comme à Nice en octobre (3-2), mais plutôt de poursuivre sur sa lancée monégasque.
Kluivert est le maillon faible de la defense surtout lors des relances au pied du gardien ; Il fait au moins 2 grosses boulettes pas match ; On a eu chaud contre monaco a deux reprises ;; Il a fait son boulot le reste du temps mais il n'est pas fiable et les adversaires le savent ;
Il avait fait un très bon match. Il y a quelques moments où on a pu voir ses limites. Quand il fait un gros sauvetage après la passe de Bierith, il est mal place au début mais compense avec sa vitesse. Sur la fin du match, il a fait une relance hasardeuse qui aurait pu coûter cher. Loin de moi l'idée qu'il doit faire un match parfait, juste ces actions montrent ses axes de progression : placement et relance. Athletiquement il est solide
Ledromois je te rejoins dasn ton analyse ; Dans l'ensemble il fait le taf mais dans quelques actions il fait peur et met en danger la defense . tu as bien noté ses relances perdues . sur le but gag de Monaco il est dans le coup . Mata aussi fait une voir deux boulettes par matxh quand il est au duel et est oblige de faire un acte d'antijeu et carton jaune . lui aussi met l'equipe en danger ;
Il faut lui laisser le temps, il a une belle marge de progression à mon avis, on a pu déjà le constater depuis quelques matchs.
Je pense aussi qu'il a une belle marge de progression. C'est pourquoi la cellule de recrutement s'est penché sur lui. On n'a pas été chercher un défenseur inconnu au bataillon venu de nul part, pour une petite somme quand même, pour rien. Il ont du lui voir quelque chose.
Athlétiquement effectivement il est très bon, je pense qu'il peut beaucoup apporter par son jeu de tête aussi.
Par contre il a encore des gros défauts à gommer, notamment sur la concentration.
Il y a aussi une action d'une frappe d'un attaquant adverse où il se jette et contre la frappe. C'est beau, mais si l'attaquant est malin est fait une feinte de frappe, Kluivert part en tribune.
Enfin bref, il est encore assez jeune, on a le temps de prendre le temps avec lui. A l'image d'un Niakhaté qui change presque du tout au tout en une saison, on peut se permettre de croire en lui.