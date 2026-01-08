OL : bien défendre pour aller loin

Troisième meilleure défense de Ligue 1, l'OL a adopté un visage plus solide cette saison. Un point qu'il ne devra pas perdre d'ici au printemps.

Depuis l'officialisation du transfert, il est question de savoir ce que va apporter Endrick offensivement à l'OL. Dans ce calcul, il sera aussi important d'observer comment se comporte l'avant-centre quand sa formation n'a pas le ballon. Car s'il n'a pas un rendement suffisant, Martin Satriano avait pour lui de toujours faire les efforts pour le collectif.

L'Uruguayen a participé à la bonne tenue défensive des Lyonnais sur la première moitié d'exercice. Dans cette catégorie, ils occupent la troisième place en Ligue 1, à égalité avec Marseille (17 réalisations subies en 17 journées), et la deuxième en Ligue Europa (3 en 6 sorties). Une satisfaction lorsqu'on reprend les précédentes saisons.

Le fruit du travail estival

Cette force est notamment illustrée par Moussa Niakhaté, qui évolue à un excellent niveau. Le Sénégalais nous expliquait qu'elle était le fruit d'un gros travail estival. "On a eu six semaines pour peaufiner ça. Je sais que le staff a énormément bossé durant les vacances à analyser pourquoi on était si perméables […]. Il nous a fait part de ses opinions et de ses constats dès qu'on est revenus en préparation, confiait le vice-capitaine en octobre dernier. Donc, on a vraiment énormément travaillé, avec de la répétition. Et à force, ça rentre."

Forcément, cela réjouit l'entraîneur, Paulo Fonseca. "Notre équipe a beaucoup progressé sur ce point, c’est l’une de celles qui a le plus de clean-sheets en Europe (9 en championnat, 14 en tout sur 24 rencontres). Aujourd’hui (samedi à Monaco, 1-3), on a bien fait ce qu’on avait préparé défensivement, même si on a encaissé ce drôle de but. On ne défend pas toujours de la même manière, mais l’équipe a plus de stabilité cette saison", se félicitait le Portugais.

Comment se comportera l'OL avec Endrick et Fofana ?

On l'a vu en Principauté le week-end passé, où même sans Moussa Niakhaté, l'OL n'a pas laissé grand-chose à son adversaire. L'égalisation monégasque intervient de manière gaguesque. On se souvient aussi de la tête de Thilo Kehrer sur le corner en seconde période et de quelques interventions de Ruben Kluivert. "Il y a du mieux, même si Clinton Mata s'est fait bouger et que Dominik Greif ne doit pas sortir sur leur but. Pour le reste, je les trouve effectivement bien plus solides, et c'est ce qui te fait avancer. C'est ce qui permet de gagner des matchs et d'être aussi bien positionné au classement", louait l'ancien gardien rhodanien Nicolas Puydebois dans TKYDG.

Reste désormais à maintenir cela sur la seconde moitié de l'exercice 2025-2026. Car même avec l'arrivée d'Endrick et les retours des blessés Malick Fofana et Ernest Nuamah, le salut de l'Olympique lyonnais passera notamment par la défense. "C'est essentiel, encore plus quand tu as des problèmes offensifs à régler, soulignait Ahmed Aït Ouarab, coach des Hauts Lyonnais. Ils essaient de faire de leur mieux dans le jeu, même s'il y a des manques, mais Paulo Fonseca fait preuve de pragmatisme. Avec ce qui s'est passé l'été dernier, je trouve qu'il a su y remédier en amenant son groupe vers l'idée qu'il faut avant tout bien défendre ensemble."

Une résolution à faire perdurer, puisqu'il faudra maintenir le rythme afin d'essayer d'intégrer le top 4. Même en Coupe d'Europe, cet aspect sera primordial lors de la phase à élimination directe. Les bons résultats seront sans doute à ce prix.