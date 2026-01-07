Actualités
Endrick avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger lors de sa présentation à l'OL
Endrick avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger lors de sa présentation à l’OL (crédit : David Hernandez)

OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 5 janvier en podcast 

  • par David Hernandez

    • Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, "Tant qu'il y aura des Gones", en podcast sur différentes plateformes.

    Ce lundi 5 janvier, c'était jour de reprise pour "Tant qu'il y aura des Gones". L'équipe de TKYDG recevait Ahmed Aït Ouarab, entraîneur de Hauts Lyonnais, seizième de finaliste de la Coupe de France. Un focus a logiquement été fait sur le club de National 3 et son match à venir contre Lorient samedi. Mais il a surtout été question de l'OL. Grâce à leur victoire à Monaco, les joueurs de Paulo Fonseca ont réussi à revenir à deux points du podium à la mi-saison. Un bon bilan grâce au collectif mis en place depuis six mois mais aussi certaines individualités qui émergent.

    En marquant un doublé, Pavel Sulc n'en finit pas de briller depuis quelques semaines. Un point positif au moment où Endrick doit faire ses premiers pas sous le maillot lyonnais. Après avoir pris part à ses premiers entraînements la semaine dernière, le Brésilien a connu sa première sortie médiatique lundi après-midi avec une présentation devant les médias. Un exercice réussi, mais la question est désormais de savoir comment Endrick va s'intégrer.

    Vous pouvez également écouter "Tant qu'il y aura des Gones" sur AushaApple PodcastDeezerPodcast AddictAmazon Music. Et évidemment en replay sur YouTube.

    Ainsley Maitland-Niles (OL) et Olivier Giroud (Lille)
    Coupe de France : après Monaco, Lille comme 2e gros test pour l'OL en 2026

