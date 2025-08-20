Actualités
Le Parc OL lors d'OL - Rennes
Le Parc OL lors d’OL – Rennes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Metz : l'OL va s'entraîner au Parc OL ce jeudi matin

  • par Antoine Lio
  2 Commentaires

    • Ce jeudi matin, les hommes de Paulo Fonseca vont tâter la nouvelle pelouse du Parc OL, à huis clos, pour préparer le match contre Metz.

    Quoi de mieux que de se rendre dans son antre pour prendre la température avant l'accueil du FC Metz (21h05) ? Ce jeudi matin, l'effectif lyonnais s'essaiera sur la nouvelle pelouse du Parc OL pour une séance d'entraînement à huis clos. L'occasion pour les joueurs de se préparer dans les meilleures conditions avant la première réception de la saison. Sur le nouveau terrain, le calme règnera avant l'arrivée des supporters, impatients à l'idée de retrouver leur équipe samedi soir.

    Tester la nouvelle pelouse

    Mettre l'accent sur la nouvelle pelouse du Parc OL peut paraître anecdotique étant donné l'envergure de l'Olympique lyonnais. Néanmoins, le club figurait parmi les moins bien notées de la saison 2024-2025 (13ᵉ sur 18) même s'il a des circonstances atténuantes. Quoi qu'il en soit, la direction lyonnaise a opté pour du renouveau avant le début de l'exercice 2025-2026. Les joueurs vont donc pouvoir bénéficier d'excellentes conditions d'entrainement même si la météo ne s'annonce pas clémente (pluie) ce jeudi entre Rhône et Saône.

    Matthieu Udol (Metz) et Ernest Nuamah (OL)
    OL - Metz : des Lyonnais copieusement dominateurs sur le papier
    2 commentaires
    1. Avatar
      Balley - mer 20 Août 25 à 17 h 31

      C'est très bien bien-sûr, les petits nouveaux vont prendre des repères visuel et mentaux plus globalement.
      Je pense qu'une préparation de match à domicile sur la pelouse du stade ne peut qu'apporter quelques choses en plus, ça renforce la notion de s'entraîner comme on jouerait en match

      Signaler
    2. Monark pour Ziolkowski à l’OL !
      Monark pour Ziolkowski à l’OL ! - mer 20 Août 25 à 17 h 59

      D’évidence ,ils ne prennent pas ce match à la légère. Méfiance et concentration donc.

      Signaler

