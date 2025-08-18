Actualités
Eric Wattellier, arbitre de Ligue 1
Eric Wattellier, arbitre de Ligue 1 (Photo by JEAN CATUFFE / Jean Catuffe / DPPI via AFP)

Eric Wattellier au sifflet d'OL - Metz samedi à Décines

  par David Hernandez

    • Pour la première de la saison à Décines, l’OL reçoit le FC Metz ce samedi (21h05). Eric Wattellier arbitrera cette rencontre comptant pour la deuxième journée de Ligue 1.

    Après avoir lancé sa saison de fort belle manière, l'OL va vouloir confirmer à la maison. Ce samedi 23 août à 21h05, les joueurs de Paulo Fonseca fouleront pour la première fois la pelouse flambante neuve du Parc OL. Ils recevront pour l'occasion le FC Metz, fraîchement promu en Ligue 1 et rappellera de jolis souvenirs à Georges Mikautadze. Face à une formation messine qui s'est inclinée de justesse contre Strasbourg (0-1), les Lyonnais voudront signer un six sur six avant la venue de l'OM une semaine plus tard, toujours à Décines (31 août, 20h45).

    Trois matchs de l'OL arbitrés la saison passée

    Pour cette première affiche décinoise, la LFP a misé sur un des arbitres les plus expérimentés de la Ligue 1. Eric Wattellier a été désigné pour cet OL - FC Metz samedi soir. La saison passée, il avait arbitré la formation rhodanienne à trois reprises en Ligue 1. Avec pour bilan, deux défaites (Brest, PSG) et une victoire (Lille). Il aura pour assistants Mikael Berchebru et Ludovic Reyes. Soulaimane Chamel s'occupera des changements et du temps additionnel, en qualité de quatrième arbitre tandis que Hamid Guenaoui et Ludovic Rémy seront à l'assistance vidéo.

    Jeff Reine-Adelaïde à l'entraînement de l'OL
    Nouvelle blessure au genou pour Jeff Reine-Adélaïde (ex-OL)

    derniers commentaires
