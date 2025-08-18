Nouvelle blessure au genou pour Jeff Reine-Adélaïde (ex-OL)

Le milieu français Jeff Reine-Adélaïde s’est gravement blessé au genou à l’entraînement avec Heracles Almelo. Une terrible rechute pour l’ancien espoir du football français, déjà marqué par plusieurs ruptures des ligaments croisés.

L’histoire se répète pour Jeff Reine-Adélaïde. Arrivé cet été au Heracles Almelo après un passage à la Salernitana en Italie, le milieu de terrain pensait relancer sa carrière aux Pays-Bas. Mais le destin en a encore décidé autrement. L’ancien joueur de l’OL et d’Angers a de nouveau été victime d’une grave blessure au genou, comme l’a annoncé le club néerlandais sans en dévoiler la nature exacte ces dernières heures.

Un talent stoppé par les blessures

Depuis son transfert à l'OL en 2019, Jeff Reine-Adélaïde n’a jamais été épargné par les blessures. Rupture des ligaments croisés en 2019, puis rechute lors d’un prêt à Nice puis d'autres blessures au fil des années : la liste est longue. Ce vendredi, son entraîneur Bas Sibum a expliqué avoir dû interrompre la séance d’entraînement face à la détresse du joueur et de ses coéquipiers. Le technicien a parlé d’un moment très dur à vivre pour l’ensemble du groupe. Ancien grand espoir du football français, Reine-Adélaïde peine désormais à retrouver le niveau qui l’avait conduit jusqu’à l’équipe de France Espoirs. Sa saison semble d’ores et déjà terminée, et sa carrière reste plus que jamais menacée par cette nouvelle épreuve à seulement 27 ans.