Matthieu Louis-Jean, chef de la cellule de recrutement de l'OL
Matthieu Louis-Jean, chef de la cellule de recrutement de l’OL (crédit : Anthony Ravas / O&L)

À 15 jours de la fin du mercato, quelle priorité pour l'OL ?

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • En lançant cette nouvelle semaine, le mercato estival est entré dans sa dernière quinzaine. Avec une clôture le 1er septembre à 20h, l'OL n'a pas encore fini de bouger. Mais quelle serait votre priorité ?

    Après la victoire aux forceps à Lens, l'OL peut continuer de travailler dans la tranquillité et avec sérénité. Que ce soit sur le terrain pour préparer la venue du FC Metz samedi (21h05) à Décines ou en coulisses. Si la saison de Ligue 1 a repris durant le week-end, le mercato est encore loin d'avoir refermé ses portes. En attaquant cette nouvelle semaine, les dirigeants lyonnais ont désormais quinze jours pour finir d'affiner le visage de l'effectif de Paulo Fonseca jusqu'à décembre. Malgré la très bonne préparation estivale et ce succès inaugural dans le nord de la France, les dossiers restent nombreux, que ce soit dans le sens des départs ou celui des arrivées.

    La question est donc de savoir quelle doit être selon vous la priorité absolue de Matthieu Louis-Jean et de la cellule de recrutement pour cette dernière quinzaine du mercato ? En sachant que l'OL doit encore faire rentrer une grosse somme d'argent (40 à 50 millions d'euros) pour assurer ses arrières dans cet exercice 2025-2026.

    Quelle est la priorité de cette fin de mercato à l'OL ?

    1 commentaire
    1. RBV
      RBV - lun 18 Août 25 à 13 h 20

      - Un numéro 9 grand et costaud type Ajorque pour faire souffler Mikautadze.
      Sinon ça sera des opportunités de marché uniquement je pense…

      Signaler

