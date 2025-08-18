OL : Morton continue de se fondre dans le collectif

Pour son premier match en Ligue 1, Tyler Morton a convaincu face à Lens. Le milieu anglais a montré de belles promesses dans la victoire 1-0 de l’OL samedi.

Samedi, pour l’ouverture de la Ligue 1, l’Olympique lyonnais s’est imposé 1-0 contre Lens. Une victoire importante, marquée par les débuts de Tyler Morton. Arrivé cet été, le milieu de terrain anglais a joué 90 minutes et livré une prestation solide face aux Sang et Or. Des statistiques qui reflètent une activité constante et une vraie envie d’imposer son style. Selon le compte X (anciennement Twitter) "OL_Data" Morton a affiché 76 % de passes réussies, avec 32 transmissions réussies sur 42 tentées. Il a aussi créé une occasion dangereuse avec une passe clé.

Un trio au milieu qui a plutôt bien fonctionné

C'est avant tout dans l'aspect défensif qu'il s'est illustré. Dans les duels, l'ancien de Liverpool a montré de la combativité avec 50% de réussite, soit cinq gagnés sur dix disputés. Offensivement, il a tenté deux dribbles, tous réussis. Défensivement, il s’est distingué par trois tacles réussis, quatre ballons récupérés et quatre dégagements défensifs. Ces chiffres traduisent une implication sur tous les plans de jeu. Pour une première en Ligue 1, Morton a prouvé qu’il pouvait déjà rendre des services précieux à son équipe. Avec ce succès inaugural, l’OL lance sa saison et peut compter sur un renfort prometteur au milieu.