Actualités
La joie des joueurs de l'OL à Hambourg
La joie des joueurs de l’OL à Hambourg (Photo by Jurgen Fromme / firo Sportphoto / DPPI via AFP)

Avant Metz, profitez d'un bon plan OL

  • par David Hernandez

    • En marge de la première rencontre au Parc OL samedi (21h05), le magasin Intersport Lyon Part-Dieu propose un bon plan avec une liquidation totale. Toute la nouvelle collection de l’OL sera à -20% pour l’occasion à compter de ce mercredi 20 août.

    L’OL ne pouvait pas mieux commencer sa saison avec ce déplacement toujours compliqué à Lens. Mais, dans la continuité de sa bonne préparation estivale, la formation de Paulo Fonseca est allée chercher les trois points dans le nord de la France. Un court succès (0-1) grâce à l’unique but de Georges Mikautadze et qui permet aux Lyonnais de s’avancer avec le plein de confiance avant la première de la saison au Parc OL. Ce sera ce samedi 23 août à 21h05 avec la réception du FC Metz, fraîchement promu en Ligue 1.

    Jusqu'à -20% sur les nouveaux maillots

    À cette occasion, les supporters de l’OL ne vont pas avoir d’excuses pour refaire leur garde-robe aux couleurs du club lyonnais et ainsi avoir toute la panoplie pour cette première à Décines. En effet, grâce aux bons plans d’Intersport Lyon Part Dieu, toute la collection OL profitera d’une réduction de 20% à compter de ce mercredi 20 août dans le cadre d’une liquidation totale pour travaux. L’occasion de s’offrir le nouveau maillot domicile ou extérieur 2025-2026 ainsi que des accessoires à moindre coût, si on peut dire. Pour les autres, il est toujours possible de profiter de rabais allant jusqu’à -60% sur l’ensemble de la boutique. L’opération commence ce mercredi 20 août à 8h30 du côté du centre commercial Westfield Part Dieu.

    à lire également
    Pep Guardiola et Rayan Cherki lors de Manchester City - Wydad AC
    Guardiola dithyrambique envers Cherki (ex-OL)

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    La joie des joueurs de l'OL à Hambourg
    Avant Metz, profitez d'un bon plan OL 11:45
    Pep Guardiola et Rayan Cherki lors de Manchester City - Wydad AC
    Guardiola dithyrambique envers Cherki (ex-OL) 11:00
    Vignette de l'émission TKYDG
    OL - TKYDG : pas de reprise ce lundi pour "Tant qu’il y aura des Gones" 10:15
    Le parcage des supporters de l'OL à Lens
    À Bollaert, les supporters de l’OL ont donné de la voix 09:30
    Les joueurs de l'OL lors du match à Hambourg
    Ligue 1 : l’OL n’avait plus gagné d’entrée depuis deux saisons 08:45
    Les joueurs de l'OL contre Hambourg
    OL : après Lens, vivons heureux, vivons cachés 08:00
    Rémy Descamps lors d'Hoffenheim - OL
    OL : Descamps, une prestation solide avant de retrouver le banc ? 07:30
    Téo Barisic lors d'OL - RWDM Brussels
    OL Académie : les résultats du week-end 17/08/25
    d'heure en heure
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    OL - Mercato : Greif s’exprime sur son départ de Majorque 17/08/25
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    Lens - OL (0-1) : Pierre Sage encense Malick Fofana 17/08/25
    Rayan Cherki lors de Manchester City - Al Ain FC
    Cherki (ex-OL) buteur pour ses débuts en Premier League 17/08/25
    Adam Karabec lors de Lens - OL
    Lens - OL (0-1) : soir de premières pour de nombreux Lyonnais 17/08/25
    Georges Mikautadze lors d'OL - RWDM Brussels
    Avant Lens - OL, Lacazette a écrit à Mikautadze 17/08/25
    Gift Orban lors d'Arsenal - OL
    Mercato : l’OL devrait recroiser Gift Orban en Ligue 1 17/08/25
    Gérard Drevet avec Robert Valette, formateurs de l'OL
    Carnet noir : l’OL pleure la disparition de Gérard Drevet 17/08/25
    Korbin Albert (OL Lyonnes)
    Deuxième succès pour l’OL Lyonnes cet été 17/08/25
    Pierre Sage lors de Lens - OL
    Lens - OL (0-1) : "L'OL est un phénix", insiste Sage 17/08/25
    Les joueurs de l'OL lors du match à Hambourg
    Lens - OL (0-1) : "Un groupe incroyable qui s’amuse ensemble" 17/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut