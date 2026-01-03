Monaco décimé avant d'affronter l'OL

À la veille de recevoir l'OL au stade Louis II, Sébastien Pocognoli a fait le point sur l'état de ses troupes. L'entraîneur monégasque ne peut compter sur Paul Pogba, mais enregistre quelques retours.

Une victoire sur les six derniers matchs de Ligue 1. Le changement d'entraîneur n'a pas forcément eu l'effet escompté à Monaco. Sébastien Pocognoli devrait apporter un souffle nouveau mais le coach belge vit des débuts compliqués. Il faut dire qu'il n'est pas vraiment aidé par son effectif et les blessures qui s'accumulent. Ce samedi (17h), l'AS Monaco sera encore loin d'être au complet pour recevoir l'OL à Louis II. Denis Zakaria, suspendu, Lamine Camara, à la CAN avec le Sénégal, ainsi que Takumi Minamino, qui s'est fait les croisés en Coupe de France, allaient faire défaut dans l'entrejeu monégasque.

Dier sera bien là

Ils ne seront pas les seuls. Ce vendredi, Pocognoli a confirmé l'absence de Paul Pogba, en délicatesse avec son mollet. Le jeune Pape Cabral manquera à l'appel, tout comme Vanderson et Ansu Fati. En revanche, l'entraîneur du club de la Principauté peut compter sur quelques retours. Touché au mollet, Köhn est disponible tout comme Teze, suspendu avant la trêve en coupe. Papa depuis quelques jours, Eric Dier tiendra bien sa place face à l'OL.