Actualités
Paul Pogba, milieu de Monaco
Paul Pogba, milieu de Monaco (AFP)

Monaco décimé avant d'affronter l'OL

  • par David Hernandez

    • À la veille de recevoir l'OL au stade Louis II, Sébastien Pocognoli a fait le point sur l'état de ses troupes. L'entraîneur monégasque ne peut compter sur Paul Pogba, mais enregistre quelques retours.

    Une victoire sur les six derniers matchs de Ligue 1. Le changement d'entraîneur n'a pas forcément eu l'effet escompté à Monaco. Sébastien Pocognoli devrait apporter un souffle nouveau mais le coach belge vit des débuts compliqués. Il faut dire qu'il n'est pas vraiment aidé par son effectif et les blessures qui s'accumulent. Ce samedi (17h), l'AS Monaco sera encore loin d'être au complet pour recevoir l'OL à Louis II. Denis Zakaria, suspendu, Lamine Camara, à la CAN avec le Sénégal, ainsi que Takumi Minamino, qui s'est fait les croisés en Coupe de France, allaient faire défaut dans l'entrejeu monégasque.

    Dier sera bien là

    Ils ne seront pas les seuls. Ce vendredi, Pocognoli a confirmé l'absence de Paul Pogba, en délicatesse avec son mollet. Le jeune Pape Cabral manquera à l'appel, tout comme Vanderson et Ansu Fati. En revanche, l'entraîneur du club de la Principauté peut compter sur quelques retours. Touché au mollet, Köhn est disponible tout comme Teze, suspendu avant la trêve en coupe. Papa depuis quelques jours, Eric Dier tiendra bien sa place face à l'OL.

    à lire également
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Monaco
    Monaco - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Paul Pogba, milieu de Monaco
    Monaco décimé avant d'affronter l'OL 09:25
    Pavel Sulc fêtant son but lors d'OL - Le Havre
    Revigoré par les fêtes, l'OL lance 2026 avec de l'ambition 08:40
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Monaco
    Monaco - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 08:00
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    Monaco - OL : Endrick pas qualifié, Mata de retour 02/01/26
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    OL - Mercato : Fonseca attend encore des renforts 02/01/26
    Kysha Sylla, défenseuse de l'OL Lyonnes
    Mercato : Kysha Sylla de nouveau prêtée par l'OL Lyonnes 02/01/26
    Ernest Nuamah et Moussa Niakhaté, joueurs de l'OL, à l'échauffement
    Avant Monaco - OL, Fonseca fait le point sur Fofana et Nuamah 02/01/26
    Orel Mangala célèbre son but lors de Clermont - OL
    Mangala : "2026 est une année importante pour moi à l’OL" 02/01/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Clinton Mata face à Lucas Hernandez lors d'OL - PSG
    Monaco - OL : Mata jouera bien 02/01/26
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    Fonseca (OL) : Endrick "va nous apporter des initiatives individuelles" 02/01/26
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    OL : Endrick, une attraction médiatique à Décines 02/01/26
    Bafé Gomis avec Jimmy Briand et Arnold Mvuemba
    Mercato : Gomis revient sur son transfert controversé de Saint-Etienne à l’OL 02/01/26
    Endrick, attaquant prêté par le Real Madrid à l'OL
    Mercato : une fameuse clause inatteignable dans le dossier Endrick ? 02/01/26
    Les joueurs de l'OL avec Fonseca
    Après Endrick, quel mercato pour l’OL ? 02/01/26
    Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
    Mata finalement apte pour Monaco - OL ? 02/01/26
    Lindsey Horan/Heaps lors de Bayern - OL
    Heaps, Sombath, Benyahia… des fins de contrat à gérer pour l’OL Lyonnes 02/01/26
    Endrick sous le maillot de l'OL (@OL)
    OL : Endrick a participé à sa première séance collective 01/01/26
    Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
    OL - Mercato : Ghezzal seul joueur libre de s’engager ailleurs pour la saison prochaine 01/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut