OL - Mercato : un couloir droit en quête de solutions

Le couloir droit de l’OL reste un poste en souffrance, avec peu de solutions fiables. À moins de deux semaines de la fin du mercato, le club doit rapidement trouver une option adaptée.

Le problème est évident : à droite, les alternatives sont très limitées et aucune ne semblent pour l'heure totalement adaptées. Ainsley Maitland-Niles a évolué à ce poste lors de la victoire (0-1) face à Lens et peut apporter un surnombre dans le milieu. Mais sur le côté, ses performances restent insuffisantes. Le staff lyonnais sait qu’il ne peut pas compter uniquement sur lui pour sécuriser cette position.

Des possibilités, mais pour du dépannage

Adam Karabec peut dépanner, mais il est avant tout un joueur de rotation. Son profil est plutôt celui d’un numéro 10 et il reste plus efficace dans l’axe que sur le côté droit. Pavel Sulc est également une option, mais il est plus à l’aise à gauche. Ces deux possibilités montrent clairement que l’OL ne dispose pas d’un joueur spécialisé pour cette zone.

Une recrue attendue pour le couloir droit

Cette situation relance la question d’un renfort. Le club possède un effectif solide dans l’axe et sur les autres postes, mais le couloir droit reste fragile. Trouver un joueur capable de stabiliser ce côté serait un vrai plus pour l'équipe et permettrait de ne plus bricoler à chaque match. Avec une recrue ciblée, l’OL pourrait mieux équilibrer son équipe et améliorer sa compétitivité en Ligue 1 et Ligue Europa. En attendant, il faudra observer qui Paulo Fonseca choisira d’aligner à droite pour le match de ce samedi (21 h 05) face à Metz.