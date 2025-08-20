OL - Mercato : un couloir droit en quête de solutions

Le couloir droit de l’OL reste un poste en souffrance, avec peu de solutions fiables. À moins de deux semaines de la fin du mercato, le club doit rapidement trouver une option adaptée.
Le problème est évident : à droite, les alternatives sont très limitées et aucune ne semblent pour l'heure totalement adaptées. Ainsley Maitland-Niles a évolué à ce poste lors de la victoire (0-1) face à Lens et peut apporter un surnombre dans le milieu. Mais sur le côté, ses performances restent insuffisantes. Le staff lyonnais sait qu’il ne peut pas compter uniquement sur lui pour sécuriser cette position.
Des possibilités, mais pour du dépannage
Adam Karabec peut dépanner, mais il est avant tout un joueur de rotation. Son profil est plutôt celui d’un numéro 10 et il reste plus efficace dans l’axe que sur le côté droit. Pavel Sulc est également une option, mais il est plus à l’aise à gauche. Ces deux possibilités montrent clairement que l’OL ne dispose pas d’un joueur spécialisé pour cette zone.
Une recrue attendue pour le couloir droit
Cette situation relance la question d’un renfort. Le club possède un effectif solide dans l’axe et sur les autres postes, mais le couloir droit reste fragile. Trouver un joueur capable de stabiliser ce côté serait un vrai plus pour l'équipe et permettrait de ne plus bricoler à chaque match. Avec une recrue ciblée, l’OL pourrait mieux équilibrer son équipe et améliorer sa compétitivité en Ligue 1 et Ligue Europa. En attendant, il faudra observer qui Paulo Fonseca choisira d’aligner à droite pour le match de ce samedi (21 h 05) face à Metz.
C'est depuis le début que je le dis. On a personne côté droit, ni titulaire ni remplaçant. Le pauvre Saël n'est pour moi pas un titulaire en puissance. AMN je me demande s'il est encore au club. Ne me parlez pas de Mata, il est quand même ultra performant en DC, et Fonseca l'a bien vu, ça ne va pas bouger. Donc qui à droite ? J'exagère un peu, il y aura le retour de Nuamah. Mais pour l'instant on n'a qu'un latéral remplaçant pour ce côté. C'est pauvre, surtout que Saël prend un jaune mini tous les 2 matchs, c'est vrai que c'est dommage d'avoir un latéral qui ne sait pas défendre. Il est rapide certes, peut apporter offensivement, mais vraiment n'a pas les fondamentaux d'un défenseur.
Pareil pour Kumbedi, je suis un peu dubitatif, mais en même temps vu son age c'est normal de pas être parfait.
Contre Lens il a un Medina en feu et un Fofana surmotivé à gérer. Et ça s'est plutôt pas mal passé.
On lui siffle des fautes qui sont très légères.
Bon il y a du boulot, mais voilà c'est une jeune pousse, chaque match le rend meilleur.
tu as tout dit et je partage a 100% ton analyse . que ce soit Kumbedi ou Maitland Niles ils se font griller au moindre grigri de leur ailier et sont obliges de faire une faute d'antijeu ; Et bien souvent comme ce sont des fautes repetées c'est un jaune merité . il, manque clairement un vrai defenseur . a plus tard
MLJ est au courant et il rame pour répondre au besoin , inutile de lui mettre la pression davantage 😅.
On voit que ça patine en ce moment pour trouver les derniers renforts ( et se séparer de quelques indésirables ), on entre dans le dur pour clore ce loooong mercato au mieux .
On parle du couloir droit (surtout devant en réalité dans l'article) mais si Fofana part, il va bien falloir aussi s'occuper du couloir gauche devant. Ces problèmes d'ailiers durent depuis longtemps, et ont rarement été corrigés.
Mais il faut bien admettre que c'est le cas pour pas mal de clubs. A croire que l'on ne forme plus beaucoup d'ailiers, ou que ces postes ne sont plus très attractifs pour les jeunes en formation qui préfèrent jouer dans l'axe ou au milieu.
Peut-être aussi les rares vais ailiers sont ils surexposés au niveau physique, avec pas mal de courses avant-arrière, et des marquages "musclés" souvent dangereux.
Johnathan Closs qui veut quitter Nice !
je ne connais pas son salaire actuel, transfert 5 millions