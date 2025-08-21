Actualités
Michele Kang, propriétaire de l'OL féminin
Michele Kang, propriétaire de l’OL féminin (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL Lyonnes - London City : un "Kangico" historique

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Ce jeudi (19h), l’OL Lyonnes et le London City Lionesses se font face. Une première entre deux clubs de l’entité de Michele Kang, Kynisca. Une multipropriété bien différente de celle de John Textor avec Eagle Football.

    C’est un rendez-vous que les supporters de l’OL Lyonnes attendent depuis quelques semaines déjà. Et à plus d’un titre. Ce jeudi à 19h (diffusé sur OLPlay et YouTube), les joueuses de Jonatan Giraldez feront face à leurs supporters pour la première fois de l’été. Après un mois de reprise, les Lyonnaises ont joué leurs deux premiers amicaux à huis clos. Deux rencontres qui n’ont été qu’une formalité pour les Fenottes avec deux nettes victoires (5-0 contre le Servette et 3-0 contre Nuremberg). Oui, mais voilà, en plus de pouvoir observer les coéquipières de Wendie Renard pour la première fois à un peu plus de trois semaines de la reprise, les fans rhodaniens vont accueillir le premier match entre deux entités de Kynisca, nom donné à la holding de Michele Kang.

    Pas de passerelles forcées

    Une première historique du côté du GOLTC ce jeudi à 19h qui devrait, logiquement, se dérouler, selon nos informations même si rien n'était arrêté, sous les yeux de la présidente américaine de l’OL Lyonnes et du London City Lionesses. Depuis deux ans, il y avait le "Textorico" avec des amicaux contre Crystal Palace ou le RWDM Brussels. Il y a désormais le "Kangico" même si la notion de la multipropriété est bien différente entre les deux Américains.

    Quand l’un a usé de la passerelle possible entre tous ses clubs, parfois dans des mouvements louches, l’autre est plutôt pour la paix des ménages. La venue de Jonatan Giraldez à l’OL Lyonnes a certes dérogé à la règle, affaiblissant le Washington Spirit. Mais au sein de Kynisca, la volonté première est avant tout le développement du football féminin avec un certain investissement. Alors Daniëlle van de Donk va bien retrouver ses anciennes coéquipières ce jeudi à Décines, mais cela résulte avant tout d’un statut de joueuse libre.

    Le développement du foot féminin au centre de Kynisca

    Avec Michele Kang, l’investissement est avant tout partagé, afin de favoriser l’essor de chaque entité. Dans quelques mois, l’OL Lyonnes aura un nouveau centre de performance à Meyzieu. Ce développement, les Londoniennes l’ont déjà connu avec un centre d’entraînement remis à niveau depuis la prise en main de la propriétaire. Ce n’est d’ailleurs pas Jocelyn Prêcheur qui va s’en plaindre. Cela a permis au London City Lionesses d’être promu en première division anglaise. De son côté, les moyens mis dans le recrutement, mais aussi le bien-être des joueuses, doivent pousser l’OL Lyonnes à retrouver les sommets européens. Ce jeudi, c’est avant tout une rencontre qui aura bien le nom d’amicale qui se tiendra à Décines.

    à lire également
    Malick Fofana face à Lucas Hernandez lors de PSG - OL
    OL - Mercato : une Fofana dépendance sur et en dehors du terrain
    4 commentaires
    1. dede74
      dede74 - jeu 21 Août 25 à 8 h 19

      Bonjour David,

      " Une multipropriété bien différence de celle"

      D'autre part, pourrais-tu nous dire si le match est retransmis ? merci, bonne journée.

      Signaler
      1. Avatar
        David Hernandez - jeu 21 Août 25 à 8 h 22

        Bonjour,

        Merci. OLPlay vient d'annoncer qu'il serait diffusé en direct sur la chaîne et YouTube normalement. Je vous le rajoute.

        Signaler
        1. dede74
          dede74 - jeu 21 Août 25 à 8 h 31

          Merci David.

    2. Avatar
      Antoine - jeu 21 Août 25 à 9 h 00

      La paix des ménages, mais si Elene Lete continue à progresser et que Christiane Endler est un petit peu moins bonne, alors les londonniennes auront une meilleure gardienne que nous dans un an.
      Quant au recrutement de Jana Fernández, wow, c'est très sérieux là tout de même.

      Signaler

    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut