OL - Mercato : une Fofana dépendance sur et en dehors du terrain

Passeur décisif à Lens, Malick Fofana a rappelé l’importance qu’il pouvait avoir dans cet OL version 2025-2026. Néanmoins, son avenir a une influence sur les finances lyonnaises, de quoi compromettre le sportif.
La question a remporté presque haut la main les suffrages. Interrogés sur la priorité de l’OL dans cette fin de mercato, les fans lyonnais ont clairement mis en avant le fait de conserver Malick Fofana. Le match contre Lens samedi dernier a peut-être eu une incidence sur ce résultat. Même sans sortir sa meilleure prestation depuis 18 mois, l’ailier s’est montré décisif avec sa passe pour Georges Mikautadze et a apporté de la profondeur à l’attaque lyonnaise.
Difficile donc de s’imaginer une saison 2025-2026 sans le Diable Rouge. Et pourtant, le côté indispensable de Fofana sur le terrain l’est tout autant en dehors. Personne ne peut faire le surpris, car c’est le cas depuis le début du mercato. Mais, à moins de deux semaines de la fermeture du marché des transferts, l’espoir de garder la pépite belge traverse logiquement de plus en plus l’esprit des supporters.
La direction veut montrer patte blanche à la DNCG
Oui, mais voilà, la situation est bien plus complexe et pourrait bien changer le bilan fait de ce mercato lyonnais fait de restriction. Toujours à la recherche de 40 millions d’euros minimum, la direction rhodanienne sait forcément qu’elle remplirait en un coup cet objectif avec la vente de Malick Fofana. Cette somme pourrait être acquise avec la vente d’autres éléments, comme Ainsley Maitland-Niles.
Mais cela reviendra à se séparer de trois ou quatre joueurs et de les remplacer sous quinze jours. La cellule de recrutement a certes fait preuve de malice depuis deux mois, il en faudrait bien plus sur cette dernière quinzaine. L’OL est face à un dilemme avec Malick Fofana, mais comme c’est le cas depuis quelques saisons déjà, l’aspect financier risque forcément de prendre le dessus sur l’impact sportif.
D'où sort cette somme de 40M d'euros a trouver ? On peut avoir plus d'info.
Un ptit souvenir de Textor...
Info de l'Equipe, confirmée plusieurs fois par Hugo Guillemet.
D'Hugo guillemet comme d'hab. Comme les 200M pour la DNCG. Si il fallait à tout pris le vendre ils l'auraient déjà fait (pour pas prendre de risque et le brader au dernier moment) et à la rigueur c'est pour Juin 2026 donc rien n'empêche alors de le vendre en Janvier. Qu'ils s'occupent de Corrupte avec l'estimation l'équipe du budget marseillais de 260M et nous laissent un peu tranquille. Et l'autre idiot de Greg achier qui nous voit en ligue2 dans les 2 dernières places.
tout a fait tigana , Hugo raconte des saucisses lui aussi , l'OL n'a absolument plus besoin de vendre pour ce mercato d'été .
On cherche les 40M€ qu'on vient de claquer dans le recrutement ? On avait de quoi faire sans.
Oui mais l'Equipe et les chiffres ça fait 2...
Lors du passage devant la commission d'appel de la DNCG (qui dépend de la FFF et non de la LFP contrairement à la 1ere instance), l'OL a présenté ses comptes et un budget.
Et une projection des ventes jusqu'à la fin de la saison (environ 110M d'€)
Ayant vendu jusqu'à présent pour 70m€, il manque donc 40m€.
Mais attention, l'OL a jusque fin juin 2026 pour atteindre cet objectif.
Je rappelle que notre masse salariale et nos transferts sont encadrés.
Hugo a balancé ça , sans autres commentaires , je ne comprends pas trop sa manoeuvre et pourquoi il fait ça .
CAR :
Il ne partira pas. Pas la peine de faire des articles, ça serait totalement en désaccord avec les ambitions qu’on affiche depuis l’appel de la DNCG.
Les 40M ont besoin d’être trouvé avant Juin 2026, donc il reste 2 mercato.
Message de HG :
"L'OL a encore besoin de vendre pour 40M€, soit l'équivalent de la valeur de Malick Fofana, que Paulo Fonseca veut logiquement conserver. Mais, dans le contexte actuel à Lyon, l'avis des banquiers pèse davantage que celui de l'entraîneur."
L'été prochain , Georges vaudra plus que ça , et cette somme sera facilement trouvée , et Fofana vaudra plus de 50 , alors ces publications alarmistes n'ont pas lieu d'être .
Pas simple cette histoire.
Je me demande quelle solution peut être trouvée pour les recrues voulues, car clairement les dossiers Diawara et Akouokou sont difficiles, et que sans vente les arrivées sont bloquées.
Si l’info est correcte pour les 40M, ça veut dire que le départ de Malick n’est pas forcément obligatoire cet été, ce qui est crucial pour négocier.
S’il confirme cette année, avec un peu de chance les offres grimperont.
Ce n’est plus 15 jours mais 10 et 2 matchs à jouer donc si transfert ce doit être avant lundi sinon on sera en difficulté sportive pour remplacer et financière car en vendant à toute fin nous n’aurons pas de quoi négocier. Ce sont aussi les médias et agents qui agitent le sujet des qu’un club passe à autre chose ils en trouve un qui cherche un attaquant de toute façon la plupart des clubs sont à l’affût et notre seule valeur est Fofana donc ça va durer jusqu’a la dernière minute sauf si l’OL dit stop