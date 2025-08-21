OL - Mercato : une Fofana dépendance sur et en dehors du terrain

Passeur décisif à Lens, Malick Fofana a rappelé l’importance qu’il pouvait avoir dans cet OL version 2025-2026. Néanmoins, son avenir a une influence sur les finances lyonnaises, de quoi compromettre le sportif.

La question a remporté presque haut la main les suffrages. Interrogés sur la priorité de l’OL dans cette fin de mercato, les fans lyonnais ont clairement mis en avant le fait de conserver Malick Fofana. Le match contre Lens samedi dernier a peut-être eu une incidence sur ce résultat. Même sans sortir sa meilleure prestation depuis 18 mois, l’ailier s’est montré décisif avec sa passe pour Georges Mikautadze et a apporté de la profondeur à l’attaque lyonnaise.

Difficile donc de s’imaginer une saison 2025-2026 sans le Diable Rouge. Et pourtant, le côté indispensable de Fofana sur le terrain l’est tout autant en dehors. Personne ne peut faire le surpris, car c’est le cas depuis le début du mercato. Mais, à moins de deux semaines de la fermeture du marché des transferts, l’espoir de garder la pépite belge traverse logiquement de plus en plus l’esprit des supporters.

La direction veut montrer patte blanche à la DNCG

Oui, mais voilà, la situation est bien plus complexe et pourrait bien changer le bilan fait de ce mercato lyonnais fait de restriction. Toujours à la recherche de 40 millions d’euros minimum, la direction rhodanienne sait forcément qu’elle remplirait en un coup cet objectif avec la vente de Malick Fofana. Cette somme pourrait être acquise avec la vente d’autres éléments, comme Ainsley Maitland-Niles.

Mais cela reviendra à se séparer de trois ou quatre joueurs et de les remplacer sous quinze jours. La cellule de recrutement a certes fait preuve de malice depuis deux mois, il en faudrait bien plus sur cette dernière quinzaine. L’OL est face à un dilemme avec Malick Fofana, mais comme c’est le cas depuis quelques saisons déjà, l’aspect financier risque forcément de prendre le dessus sur l’impact sportif.