Actualités
Enzo Molebe, jeune attaquant de l'OL
Enzo Molebe, jeune attaquant de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL : Molebe et Gomes Rodriguez avec la réserve

  • par David Hernandez

    • À deux jours du déplacement de l’OL à Lille, Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez n’ont pas participé à la séance de pros. Les deux attaquants seront très probablement avec la réserve, qui joue ce samedi (18h).

    Ce dimanche devrait logiquement marquer les débuts d’Endrick sous le maillot lyonnais. Bien emmitouflé sous un bonnet et un cache-cou dans le froid décinois ce vendredi, le Brésilien continue son acclimatation à l’OL et va enfin pouvoir goûter au terrain. En attendant de savoir s’il sera directement lancé dans le grand bain à Lille ou non, son arrivée ajoute forcément un nom de plus dans le groupe communiqué par Paulo Fonseca. Ce dimanche, Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez devraient logiquement en faire les frais. Les deux n’étaient déjà pas dans le groupe à Monaco et n’en seront pas plus à Lille, dimanche.

    Himbert redescend pour la Gambardella

    Ce vendredi, les attaquants lyonnais ont regardé de loin l’entraînement du groupe professionnel, à deux jours du déplacement au stade Pierre Mauroy. Pendant que Corentin Tolisso et ses coéquipiers commençaient leur avant-dernière séance avant le seizième de finale de Coupe de France, Molebe et Gomes Rodriguez en finissaient avec leur entraînement au sein de la réserve. Les deux offensifs devraient être deux bons renforts pour Gueïda Fofana en vue de la reprise du championnat qui se tient ce samedi au GOLTC face à Alès. Rémi Himbert, éligible à la Gambardella, va redescendre d'un étage pour aider les U18 lyonnais.

