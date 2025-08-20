L'OL aura des choix cruciaux à faire sur cette fin de mercato. Le dossier Malick Fofana, notamment, sera très scruté.

Comment l'OL va-t-il gérer les derniers jours le menant au 1er septembre ? Une question importante alors que le club doit encore vendre pour environ 40 millions d’euros. Malick Fofana est aujourd’hui le joueur avec la plus grande valeur marchande de l’effectif. Sur les réseaux sociaux comme sur le site "Olympique et lyonnais", les résultats montrent une tendance très claire pour les supporters. Ceux ayant répondu à notre sondage souhaitent que le Belge reste, malgré les rumeurs persistantes vers de grosses écuries.

Fofana déterminant dans l'animation offensive

En combinant les deux enquêtes, qui ont réuni plus de 6 200 votants, l’issue est sans appel. Conserver l'ailier et principale menace offensive obtient en moyenne 56,5 % des voix. Notre sondage mettant en concurrence trois autres possibilités sur la fin du mercato.

Le recrutement d’un ailier droit arrive en deuxième position avec 25,6 %. Un renfort que les dirigeants rhodaniens ont acté sur les deux dernières semaines du marché des transferts. Vient ensuite la signature d'un élément défensif, cité par 10 %. Puis la recherche d’une doublure à Georges Mikautadze en numéro 9, choisie par 7,8 % des participants.

Un manque au poste d'ailier droit

Ces chiffres traduisent une inquiétude des fans de voir partir un joueur jugé essentiel dans l’équilibre offensif. Si le besoin d’un ailier droit est aussi fortement mis en avant, c’est qu’il répond à un manque observé depuis plusieurs semaines. En l'absence d'Ernest Nuamah, blessé pour encore plusieurs mois, Matthieu Louis-Jean et ses équipes sont en quête d'un titulaire à ce poste, Ainsley Maitland-Niles ayant du mal à s'y montrer convaincant.

Jusqu'ici, l'Olympique lyonnais a déboursé un peu plus de 35 millions d'euros lors de ce mercato. Il n'a visiblement pas terminé ses emplettes, mais devrait aussi voir des éléments quitter le Rhône afin de poursuivre le travail de renflouement des caisses entamé voilà plusieurs semaines maintenant.