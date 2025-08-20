Actualités
Malick Fofana, ailier de l'OL
Malick Fofana, ailier de l’OL (crédit : OetL)

OL - Mercato : garder Fofana, recruter un ailier... Les supporters s'expriment

  par Lirone Nabet
  5 Commentaires

    • L'OL aura des choix cruciaux à faire sur cette fin de mercato. Le dossier Malick Fofana, notamment, sera très scruté.

    Comment l'OL va-t-il gérer les derniers jours le menant au 1er septembre ? Une question importante alors que le club doit encore vendre pour environ 40 millions d’euros. Malick Fofana est aujourd’hui le joueur avec la plus grande valeur marchande de l’effectif. Sur les réseaux sociaux comme sur le site "Olympique et lyonnais", les résultats montrent une tendance très claire pour les supporters. Ceux ayant répondu à notre sondage souhaitent que le Belge reste, malgré les rumeurs persistantes vers de grosses écuries.

    Fofana déterminant dans l'animation offensive

    En combinant les deux enquêtes, qui ont réuni plus de 6 200 votants, l’issue est sans appel. Conserver l'ailier et principale menace offensive obtient en moyenne 56,5 % des voix. Notre sondage mettant en concurrence trois autres possibilités sur la fin du mercato.

    Le recrutement d’un ailier droit arrive en deuxième position avec 25,6 %. Un renfort que les dirigeants rhodaniens ont acté sur les deux dernières semaines du marché des transferts. Vient ensuite la signature d'un élément défensif, cité par 10 %. Puis la recherche d’une doublure à Georges Mikautadze en numéro 9, choisie par 7,8 % des participants.

    Un manque au poste d'ailier droit

    Ces chiffres traduisent une inquiétude des fans de voir partir un joueur jugé essentiel dans l’équilibre offensif. Si le besoin d’un ailier droit est aussi fortement mis en avant, c’est qu’il répond à un manque observé depuis plusieurs semaines. En l'absence d'Ernest Nuamah, blessé pour encore plusieurs mois, Matthieu Louis-Jean et ses équipes sont en quête d'un titulaire à ce poste, Ainsley Maitland-Niles ayant du mal à s'y montrer convaincant.

    Jusqu'ici, l'Olympique lyonnais a déboursé un peu plus de 35 millions d'euros lors de ce mercato. Il n'a visiblement pas terminé ses emplettes, mais devrait aussi voir des éléments quitter le Rhône afin de poursuivre le travail de renflouement des caisses entamé voilà plusieurs semaines maintenant.

    5 commentaires
    1. Avatar
      Sonny03 - mer 20 Août 25 à 8 h 19

      il faudrait effectivement garder Malick et faire un joueur comme Zhegrova. On pourrait se séparer d'AMN pour financer ce transfert. Ce dernier serait en contact avec la Juventus mais son salaire ne serait pas insurmontable.

      Signaler
      1. Avatar
        stylo - mer 20 Août 25 à 8 h 31

        on a un groupe de joueurs qui fonctionne bien humainement. Zhegrova a une sale réputation (est-elle avérée ?).
        Si c'est le cas, je trouverais très dommage de venir entacher ,votre effectif avec un type qui joue perso.

        Signaler
        1. Juni38
          Juni38 - mer 20 Août 25 à 8 h 36

          Réputation qui vient d'ou , on se demande , car le paulo l'a eu sous son autorité et je crois il était une pièce maitresse de son jeu !

    2. Juni38
      Juni38 - mer 20 Août 25 à 8 h 21

      Rabiot est sur le marché , matthieu n'est pas interessé ?
      ok je sors

      Signaler
    3. Juni38
      Juni38 - mer 20 Août 25 à 8 h 38

      les anglais sont sournois , ils vont attendre le dernier moment pour faire une offre , et prendre malick dans leurs filets .
      Ce dernier a ouvert la porte a un départ , il ne peut pas résister aux sirènes de la Premier League , il est comme les autres .

      Signaler

    derniers commentaires
