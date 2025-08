Mercato : l'OL veut étoffer son poste d'avant-centre

Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg – OL (Photo by Jurgen Fromme / firo Sportphoto / DPPI via AFP)

A l'issue du match face au Bayern Munich samedi (2-1), Paulo Fonseca a évoqué le mercato. Il a notamment confié qu'un attaquant était recherché.

L'OL a encore des choses à régler, et surtout, dans les semaines à venir, des recrues à intégrer. On ne parle pas vraiment de Nicolas Tagliafico, qui connaît la maison et les attentes de Paulo Fonseca. Non, il est plutôt question des futurs joueurs rhodaniens que seront Pavel Sulc (24 ans, Viktoria Plzen) et Tyler Morton (22 ans, Liverpool). Les deux prochains coups lyonnais sur le mercato.

L'entraîneur portugais a été assez direct à ce sujet dans les couloirs de l'Allianz Arena. Après le revers plein d'enseignements face au Bayern Munich samedi (2-1), il a pratiquement confirmé la venue de ces deux éléments. Au sujet de l'Anglais, il a d'ailleurs ajouté : "Oui, c'est un joueur que j'aime beaucoup, un milieu avec une qualité de passe, à l'aise dans les petits espaces. Il a les caractéristiques pour s'insérer dans notre jeu", a-t-il affirmé à nos confrères sur place.

Un gardien et un attaquant à recruter

Deux transferts qui devraient coûter 17,5 millions d'euros au pensionnaire de Ligue 1, sans les bonus. Outre ces deux cas presque réglés, reste encore deux priorités. Le poste de gardien de but, pour lequel les septuples champions de France (2002-2008) aimeraient un profil ressemblant à celui de Lucas Perri.

Enfin, Paulo Fonseca a aussi glissé qu'un attaquant était attendu. Objectif, venir étoffer la concurrence offensivement, notamment autour de Georges Mikautadze. Aujourd'hui, l'autre numéro 9 de l'équipe se nomme Alejandro Gomes Rodriguez. A seulement 17 ans, il fut buteur samedi contre le géant allemand, mais cela semble un peu court pour mener la Ligue 1 et la Ligue Europa de front.