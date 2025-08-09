Actualités
Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
Khalis Merah lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

OL - Getafe (2-1) : Merah l'a joué à l'expérience

  • par Antoine Lio
  • 3 Commentaires

    • Pour son ultime test, l’OL accueillait Getafe ce samedi (2-1). Une nouvelle fois titulaire, Khalis Merah a joué comme un vieux briscard dans une rencontre hachées par les fautes. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d'Olympique-et-Lyonnais.

    Khalis Merah, pierre angulaire de la formation rhodanienne

    Il n’a que 18 ans et malgré sa jeunesse, Merah a assumé toutes ses responsabilités sur la pelouse du stade Pierre-Rajon, ce samedi soir dans la victoire de l'OL (2-1). Encore faut-il avoir beaucoup de responsabilités… Quoi qu’il en soit, il a su prendre les bonnes décisions dans les bons moments. Eviter les coups par sa technique, résister à l’impact physique de Getafe ou décaler sur les ailes quand il le fallait par exemple. Ajoutons à cela sa course de balle conjugué à ses petites foulées. Une justesse technique qui a donné du fil à retordre à la défense espagnole. C'est d'ailleurs lui qui a provoqué le premier pénalty, transformé en deux temps par Georges Mikautadze, autre artisan du succès de l'OL. Il termine sa préparation estivale de fort belle manière.

    La victoire gâchée par les fautes incessantes

    La rencontre amicale n'était pas vraiment le terme approprié quant à la physionomie du match. Une tension continue, des duels physiques rugueux et des cartons ramassés à la pelle. Getafe a bien tenu sa réputation de "boucher" même si l’OL a su aussi se montrer tenace quand il le fallait. Plusieurs flops sont alors à déclarer : les six cartons jaune et l'expulsion de Djené côté "Azulones". Paolo Fonseca peut souffler... Pas de blessure dans son contingent avant la reprise samedi prochain. Bien que certaines performances lyonnaises ont laissé à désirer, à l'image de de Niakhaté ou Kumbedi, c'est l'aspect physique qui a surtout retenu l'attention.

    3 commentaires
    1. Avatar
      brad - sam 9 Août 25 à 21 h 24

      Au moins a Getafe on sait que l'on trouvera la " carneria " les bouchers pullulent.

    2. Avatar
      Forest Gone - sam 9 Août 25 à 21 h 42

      Il joue numéro 10 ou relayeur dans ce milieu à 3 ?

    3. Juni38
      Juni38 - sam 9 Août 25 à 21 h 48

      Ce jeune majolan n'en finit pas d'étonner .
      J'avais eu des échos de lui a l'us Meyzieu et il avait forte réputation , on parlait d'un nouveau cherki , ni plus ni moins .
      Mais de la a le voir titulaire a tous les matchs de prépa, fonseca lui même est surpris de son intelligence de jeu et la facilité avec laquelle il joue avec les "adultes".

      Je trouve également Moreira très bon , rapide , percutant .

      De bonne augure pour la suite ces jeunes ..

