OL Lyonnes - Servette : une manita pour lancer cette saison

Ce samedi, l'OL Lyonnes jouait son premier match amical de l'été face au Servette FC. Dans une large revue d'effectif, les joueuses de Jonatan Giraldez ont fait respecter la hiérarchie (5-0).

Première gagnante pour Jonatan Giraldez. Trois semaines après la reprise de l'entraînement et un travail intense, l'entraîneur espagnol a pu avoir un premier aperçu des principes souhaités et s'ils avaient été bien intégrés. Il faudra bien évidemment plus que trois semaines pour se faire une équipe et surtout avoir un effectif au complet. Ce n'était pas le cas ce samedi après-midi face au Servette FC mais cela n'a pas empêché l'OL Lyonnes de s'imposer facilement (5-0). D'ailleurs, le onze aligné au coup d'envoi par Giraldez avait plutôt fière allure. Il n'avait rien à envier à un potentiel onze titulaire si l'on fait fie des titularisations des jeunes Olivier, Sangaré, Joseph et Bekhaled.

Des connexions qui se cherchent

Mais avec Renard, Dumornay, Svava ou encore les recrues que sont Albert et Yohannes, l'OL Lyonnes avait des arguments à faire valoir. Cela reste certes un premier match de préparation et donc une remise en route, mais dans le 4-2-3-1 mis en place, certaines connexions ont déjà sauté aux yeux, notamment entre la jeune internationale américaine et Dumornay. Cette saison, la concurrence au milieu de terrain risque d'être féroce puisque Heaps était sur le banc et Damaris et Engen tout juste en reprise. Maitrisant les débats face aux voisins suisses, les Fenottes ont ouvert la marque à la 26e sur un magnifique coup de casque de Joseph (1-0). Dix minutes plus tard, Dumornay perdait son face-à-face (35e) mais se retrouvait finalement buteuse trois minutes après, suite à une belle séquence devant la surface (2-0, 38e).

Un deuxième onze très inexpérimenté

Dans un souci de donner du temps de jeu à tout le monde, Giraldez a changé tout son onze à la pause. Il y avait alors bien moins d'expérience avec les seuls Heaps, Lawrence et Chawinga comme titulaires en puissance. Cela s'est ressenti sur la production avec un manque de repères et d'automatismes, mais une maitrise du ballon malgré tout. Cela a été l'occasion d'observer la très jeune Kolbjornsen, arrivée durant l'été et âgée de seulement 16 ans.

Dans le jeu, l'OL Lyonnes a profité d'une erreur de relance de la gardienne du Servette pour corser l'addition. A l'heure de jeu, Benyahia a pris cette offrande avec plaisir pour marquer dans le but vide (3-0, 59e) avant que Chawinga ne dépose son adversaire direct pour le 4-0 à la 80e puis s'offre un doublé (89e). Pas grand chose à tirer de ce second acte si ce n'est du temps de jeu donné à des jeunes et donc de l'expérience. Prochain rendez-vous samedi prochain contre Nuremberg, toujours au GOLTC et toujours à huis-clos.