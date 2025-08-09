Actualités
Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Liana Joseph buteuse contre le Servette
Les joueuses de l’OL Lyonnes félicitent Liana Joseph buteuse contre le Servette (crédit : David Hernandez)

OL Lyonnes - Servette : une manita pour lancer cette saison

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Ce samedi, l'OL Lyonnes jouait son premier match amical de l'été face au Servette FC. Dans une large revue d'effectif, les joueuses de Jonatan Giraldez ont fait respecter la hiérarchie (5-0).

    Première gagnante pour Jonatan Giraldez. Trois semaines après la reprise de l'entraînement et un travail intense, l'entraîneur espagnol a pu avoir un premier aperçu des principes souhaités et s'ils avaient été bien intégrés. Il faudra bien évidemment plus que trois semaines pour se faire une équipe et surtout avoir un effectif au complet. Ce n'était pas le cas ce samedi après-midi face au Servette FC mais cela n'a pas empêché l'OL Lyonnes de s'imposer facilement (5-0). D'ailleurs, le onze aligné au coup d'envoi par Giraldez avait plutôt fière allure. Il n'avait rien à envier à un potentiel onze titulaire si l'on fait fie des titularisations des jeunes Olivier, Sangaré, Joseph et Bekhaled.

    Des connexions qui se cherchent

    Mais avec Renard, Dumornay, Svava ou encore les recrues que sont Albert et Yohannes, l'OL Lyonnes avait des arguments à faire valoir. Cela reste certes un premier match de préparation et donc une remise en route, mais dans le 4-2-3-1 mis en place, certaines connexions ont déjà sauté aux yeux, notamment entre la jeune internationale américaine et Dumornay. Cette saison, la concurrence au milieu de terrain risque d'être féroce puisque Heaps était sur le banc et Damaris et Engen tout juste en reprise. Maitrisant les débats face aux voisins suisses, les Fenottes ont ouvert la marque à la 26e sur un magnifique coup de casque de Joseph (1-0). Dix minutes plus tard, Dumornay perdait son face-à-face (35e) mais se retrouvait finalement buteuse trois minutes après, suite à une belle séquence devant la surface (2-0, 38e).

    Un deuxième onze très inexpérimenté

    Dans un souci de donner du temps de jeu à tout le monde, Giraldez a changé tout son onze à la pause. Il y avait alors bien moins d'expérience avec les seuls Heaps, Lawrence et Chawinga comme titulaires en puissance. Cela s'est ressenti sur la production avec un manque de repères et d'automatismes, mais une maitrise du ballon malgré tout. Cela a été l'occasion d'observer la très jeune Kolbjornsen, arrivée durant l'été et âgée de seulement 16 ans.

    Dans le jeu, l'OL Lyonnes a profité d'une erreur de relance de la gardienne du Servette pour corser l'addition. A l'heure de jeu, Benyahia a pris cette offrande avec plaisir pour marquer dans le but vide (3-0, 59e) avant que Chawinga ne dépose son adversaire direct pour le 4-0 à la 80e puis s'offre un doublé (89e). Pas grand chose à tirer de ce second acte si ce n'est du temps de jeu donné à des jeunes et donc de l'expérience. Prochain rendez-vous samedi prochain contre Nuremberg, toujours au GOLTC et toujours à huis-clos.

    à lire également
    Korbin Albert (OL Lyonnes) à l'entraînement
    OL Lyonnes - Servette : le premier onze de Giraldez
    3 commentaires
    1. Avatar
      bretonico - sam 9 Août 25 à 16 h 59

      Mince, j'avais prédit 11-0 lol

      Signaler
    2. seb.66
      seb.66 - sam 9 Août 25 à 16 h 59

      "Si on fait fi"...!

      Signaler
      1. janot06
        janot06 - sam 9 Août 25 à 17 h 06

        Eh oui...

        Signaler

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Liana Joseph buteuse contre le Servette
    OL Lyonnes - Servette : une manita pour lancer cette saison 16:54
    Korbin Albert (OL Lyonnes) à l'entraînement
    OL Lyonnes - Servette : le premier onze de Giraldez 14:40
    Les drapeaux de l'ASSE et de l'OL lors d'un derby
    Mattéo Commaret : "Un truc que j’ai gardé de l’OL, c’est le derby" 14:00
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : les U19 et U17 continuent leur préparation 13:15
    Les supporters de Bourgoin au stade Pierre-Rajon
    Accès, diffusion TV... les infos pratiques avant OL - Getafe 12:30
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes - Servette : une première pour remettre la machine en route 11:45
    Georges Mikautadze, Nicolas Tagliafico, Tyler Morton et Pavel Sulc à l'entraînement de l'OL
    Šulc, Morton, dernière répétition… les raisons d’aller voir OL - Getafe 11:00
    John Textor soulève la Copa Libertadores avec Botafogo
    Comme à l'OL, la situation financière est "critique" à Botafogo 10:16
    d'heure en heure
    Mathieu Patouillet, gardien de l'OL
    Mercato : quel avenir pour Patouillet à l’OL ? 09:30
    Yann Gboho lors de PSG - Toulouse.
    Mercato : l’OL sur la piste d’un ailier de Ligue 1 ? 08:45
    Les joueurs de Getafe à l'entraînement
    Contre Getafe, l’OL va affronter une équipe "qui met de l’intensité et aime le duel" 08:00
    Un joueur du FBBP01 lors d'un amical cet été
    OL : un amical de dernière minute ce samedi contre le FBBP01 07:30
    Paulo Fonseca en tribunes lors d'OL - RWDM Brussels
    Fonseca va retrouver les tribunes pour OL - Getafe 08/08/25
    Téo Barisic, joueur de la réserve de l'OL
    Challenge Espoirs : le derby OL - ASSE au rendez-vous 08/08/25
    Amine Gouiri buteur lors d'OL - Ajax à Bourgoin en 2017
    L'OL en amical à Bourgoin, tout sauf une première 08/08/25
    La pelouse du Parc OL en Ligue 1
    OL - Ligue 1 : la LFP annonce des prix attractifs pour lancer sa plateforme 08/08/25
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    Mercato : les détails de l’accord OL - Majorque pour Greif 08/08/25
    Florian Thauvin, nouveau joueur du RC Lens
    Mercato : avant d'affronter l'OL, Lens signe le gros coup Thauvin 08/08/25
    + d'infos
    Suivez le Live sur Score'n'co
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut