OL Lyonnes - Servette : le premier onze de Giraldez

Ce samedi, l'OL Lyonnes lance sa série de matchs amicaux qui doit mener à la reprise du championnat le 7 septembre contre l'OM. Pour sa première sur le banc, Jonatan Giraldez a logiquement concocté un onze expérimental.
C'est dans l'intimité du GOLTC que l'OL Lyonnes va lancer sa série de matchs de préparation. Ils seront au nombre de trois avant de croiser le fer avec l'OM pour la première journée de Première Ligue le 8 septembre prochain. Le premier se tient ce samedi sur la pelouse du terrain Gérard Houllier face au Servette FC. Une mise en route sans enjeu, mais qui sonne comme le point de départ presque officiel de l'ère Jonatan Giraldez. Trois semaines après avoir pris en mains l'équipe avec la reprise de l'entraînement, l'Espagnol va pouvoir se faire une première impression du travail réalisé depuis le 21 juillet.
Premières pour Albert et Yohannes
Pour ce premier match amical, le résultat final n'aura pas forcément d'importance. Tout simplement parce qu'il manque encore pas mal de joueuses cadres et surtout parce que Giraldez va mixer les compositions. C'est d'ailleurs le cas dès le coup d'envoi avec la présence des jeunes Olivier, et Bekhaled. Pourtant, hormis ces trois joueuses de l'Académie, l'équipe a fière allure avec les premières de Korbin Albert et Lily Yohannes, nouvelles venues au sein de l'OL Lyonnes.
La composition de l'OL Lyonnes : Endler - Olivier, Renard, Sangaré, Svava - Albert, Yohannes, Dumornay - Becho, Joseph, Bekhaled
c'est qui Olivier?
"Mercato : Maïwenn Olivier quitte Caen pour rejoindre l'OL féminin"
C'est peut-être elle, elle est milieu de terrain, elle est polyvalente, elle peut jouer en défense centrale, elle a 16 ans .
Il était prévu qu'elle joue avec la réserve .
