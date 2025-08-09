OL Lyonnes - Servette : le premier onze de Giraldez

Actualités
    • Ce samedi, l'OL Lyonnes lance sa série de matchs amicaux qui doit mener à la reprise du championnat le 7 septembre contre l'OM. Pour sa première sur le banc, Jonatan Giraldez a logiquement concocté un onze expérimental.

    C'est dans l'intimité du GOLTC que l'OL Lyonnes va lancer sa série de matchs de préparation. Ils seront au nombre de trois avant de croiser le fer avec l'OM pour la première journée de Première Ligue le 8 septembre prochain. Le premier se tient ce samedi sur la pelouse du terrain Gérard Houllier face au Servette FC. Une mise en route sans enjeu, mais qui sonne comme le point de départ presque officiel de l'ère Jonatan Giraldez. Trois semaines après avoir pris en mains l'équipe avec la reprise de l'entraînement, l'Espagnol va pouvoir se faire une première impression du travail réalisé depuis le 21 juillet.

    Premières pour Albert et Yohannes

    Pour ce premier match amical, le résultat final n'aura pas forcément d'importance. Tout simplement parce qu'il manque encore pas mal de joueuses cadres et surtout parce que Giraldez va mixer les compositions. C'est d'ailleurs le cas dès le coup d'envoi avec la présence des jeunes Olivier, et Bekhaled. Pourtant, hormis ces trois joueuses de l'Académie, l'équipe a fière allure avec les premières de Korbin Albert et Lily Yohannes, nouvelles venues au sein de l'OL Lyonnes.

    La composition de l'OL Lyonnes : Endler - Olivier, Renard, Sangaré, Svava - Albert, Yohannes, Dumornay - Becho, Joseph, Bekhaled

    7 commentaires
    1. Avatar
      bretonico - sam 9 Août 25 à 14 h 50

      Le premier 11 ?
      Donc elles vont gagner 11-0 !... J'ai bon ? 😉

      Signaler
      1. Toitoi
        Toitoi - sam 9 Août 25 à 15 h 03

        Salut copain breton !

        Peu probable : il va faire 38 degrés lors du match, et à la dernière confrontation, le 13 juillet 2019, nous avions perdu 2-1 au stade Pierre-Rajon, à Bourgoin-Jallieu.

        Signaler
        1. Avatar
          bretonico - sam 9 Août 25 à 15 h 15

          Salut ToiToi,
          Ah oui la chaleur, j'avais oublié lol !!... Pardon, c'est pas drôle pour vous

        2. Toitoi
          Toitoi - sam 9 Août 25 à 15 h 40

          Mais non, je suis un copain qui vit à 200 km à l'est de toi 😀

    2. Avatar
      vickson65 - sam 9 Août 25 à 14 h 58

      c'est qui Olivier?

      Signaler
      1. Toitoi
        Toitoi - sam 9 Août 25 à 15 h 04

        C'est le pote que je reçois souvent chez moi, pas particulièrement intéressé par le foot, qui subit assez souvent nos matchs, parce qu'il n'est pas question que j'en manque un sous prétexte que j'invite quelqu'un reçois chez moi 😆

        Signaler
    3. Avatar
      Poupette38 - sam 9 Août 25 à 15 h 15

      "Mercato : Maïwenn Olivier quitte Caen pour rejoindre l'OL féminin"

      C'est peut-être elle, elle est milieu de terrain, elle est polyvalente, elle peut jouer en défense centrale, elle a 16 ans .

      Il était prévu qu'elle joue avec la réserve .

      O&L - 19 juin 2025

      Signaler

