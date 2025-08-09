Mattéo Commaret : "Un truc que j’ai gardé de l’OL, c’est le derby"

Formé à l'OL, Mattéo Commaret et le Stade Laval accueillent ce samedi Saint-Étienne, pour la reprise de la Ligue 2.

Un derby ne se joue pas, il se gagne. Cette phrase, presque dogmatique, devenue une coutume, résonnera dans l'esprit de Mattéo Commaret ce samedi à 20h00. Même si ce ne sera pas avec l'OL, son expérience personnelle s'exprimera derrière le maillot du Stade Laval.

"Ce match, tu le prépares une à deux semaines avant"

Dans une interview donnée à SO FOOT, le défenseur central de 23 ans revient sur sa carrière footballistique. Lui, qui est reparti en division départementale après l'OL, dans le but de remonter la pente et d'écrire sa propre histoire. Mattéo Commaret a rejoint le Stade Laval cet été pour un contrat prévu jusqu'en 2028. L'occasion pour lui d'aborder la première affiche de son équipe. Comme un symbole, c'est contre Saint-Étienne, meilleur ennemi, que l'ancien du centre de formation de l'OL fera ses débuts en Ligue 2.

Évoquer le club de la Loire lui rappelle forcément l'indéfectible rivalité avec son club de cœur. "Toute ma carrière, ça me fera un truc. Même à Bourg-Péronnas, on a joué Saint-Étienne en Coupe de France et c’était particulier. Ce match, tu le prépares une à deux semaines avant et tu ne penses qu’à ça, jour et nuit. Jouer contre Saint-Étienne, ce n’est pas anodin pour moi. Après que ce soit lors de la première ou de la cinquième journée, je savais que j’allais les affronter cette année donc ce n’est pas complètement une surprise. J’espère être prêt pour samedi."