OL : Endrick est arrivé à Lyon

À quelques jours de reprendre l'entraînement avec ses nouveaux coéquipiers, Endrick a débarqué à Lyon. L'attaquant brésilien est arrivé vendredi soir.

Ils auront rendez-vous le lundi 29 décembre, dans l'après-midi. Dans quelques heures, les joueurs de l'OL reprendront le chemin de l'entraînement après une semaine de vacances. Ils pourront accueillir un petit nouveau, Endrick, qui commencera son aventure rhodanienne avant même le début officiel du mercato.

Prêté par le Real Madrid, le Brésilien entamera un nouveau chapitre de sa carrière pendant six mois. L'attaquant a d'ailleurs passé sa première nuit à Lyon, où il est arrivé vendredi soir. Accompagné notamment de sa femme, Gabriely Miranda, il a pris ses quartiers dans sa ville d'adoption pour le semestre à venir.

Place au terrain à présent

Après les premières séances d'exercices, le footballeur de 19 ans pourrait renouer avec la compétition lors du déplacement à Lille en Coupe de France le dimanche 11 janvier (21 heures). Il ne sera en effet a priori pas qualifié pour jouer contre Monaco le week-end prochain en raison d'un délai d'inscription légèrement trop court. Reste également à voir dans quelle forme physique il se trouve, alors qu'il a disputé seulement trois rencontres cette saison avec les Madrilènes.