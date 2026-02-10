Actualités
Le plateau de TKYDG
OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 9 février en podcast 

  • par Gwendal Chabas

    • Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, Tant qu'il y aura des Gones, en podcast sur différentes plateformes.

    Cette version 2025-2026 de l'OL suit les traces de celles des meilleures années au cœur de la décennie 2000. Elle est encore loin d'avoir remporté un titre, mais dans ce qu'elle dégage depuis trois mois, elle semble avoir retrouvé cette "culture de la gagne" implacable au moment de la grande époque. Nos consultants Enzo Reale et Nicolas Puydebois en ont parlé lundi dans un nouveau numéro de Tant qu'il y aura des Gones.

    Les deux anciens joueurs professionnels sont revenus sur la 12e victoire consécutive des Lyonnais à Nantes (0-1). Un succès acquis en infériorité numérique durant 40 minutes suite au carton rouge récolté par Endrick. Le Brésilien était au centre du deuxième thème de l'émission, lui qui avait les nerfs à vif samedi, en plus de recevoir un traitement de faveur des adversaires.

    L'OL peut-il tenir la cadence en février-mars ?

    Enfin, l'équipe de TKYDG s'est un peu projetée. Le calendrier du mois de mars est tombé récemment. Avec des chocs cruciaux contre l'OM et Lens (Coupe de France), ainsi que le retour de la Ligue Europa. Une période charnière pour Paulo Fonseca et ses troupes avant le sprint final.

    Vous pouvez également écouter "Tant qu'il y aura des Gones" sur AushaApple PodcastDeezerPodcast AddictAmazon Music. Et évidemment en replay sur YouTube.

