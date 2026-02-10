Défensivement, l'OL a retrouvé de hauts standards

Troisième meilleure défense de Ligue 1, l'OL a encaissé 20 buts après 21 journées. Il n'avait pas fait aussi bien depuis 2020-2021.

Trois clean sheets consécutifs. Après avoir concédé deux fois deux buts contre Metz (2-5) et le PAOK (4-2), l'OL a anesthésié ses trois derniers adversaires, à savoir Lille (1-0), Laval (2-0) et Nantes (0-1). Il compte à présent 18 "blanchiments" en 32 matchs. Une statistique qui a de quoi réjouir les fervents admirateurs des bonnes défenses.

L'Olympique lyonnais n'a certes pas toujours tout maîtrisé sur ses plus récentes sorties, mais il s'est extirpé de ces situations notamment grâce à une bonne dose d'abnégation. Il possède actuellement la troisième meilleure arrière-garde de Ligue 1 (20 réalisations concédées en 21 journées).

Six buts de moins qu'en 2024-2025

Un total qu'il n'avait plus atteint depuis 2020-2021 (19 au même stade de la compétition). Évidemment, la formule a changé puisqu'il n'y a plus que 18 équipes dans l'élite. Néanmoins, cela témoigne de la bonne santé des hommes de Paulo Fonseca dans ce domaine. Un secteur régulièrement encensé depuis le début de la saison. Clinton Mata et ses coéquipiers devront poursuivre dans cette voie afin d'accrocher le podium.

À titre de comparaison, avec une ligne défensive pratiquement similaire en 2024-2025, les Rhodaniens avaient encaissé 26 buts au bout de 21 rencontres de championnat. Une donnée qui explique son actuelle troisième place, malgré une attaque légèrement moins prolifique (34 contre 36 l'an dernier).