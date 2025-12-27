OL : Endrick ne pourra pas jouer tout de suite en Ligue Europa

Actualités
  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • À l'image de Hans Hateboer et Rachid Ghezzal, Endrick ne pourra pas disputer la fin de la phase de classement de la Ligue Europa. En revanche, il sera bien présent pour la suite de la compétition.

    L'OL n'a pas eu besoin de lui pour se qualifier en Ligue Europa. Première de la phase de classement après six journées (quinze points), l'équipe rhodanienne a assuré au minimum sa place en barrage. Elle visera le top 8, voire mieux, lors des deux derniers matchs, en janvier. Mais ce sera sans Endrick.

    Certes, l'attaquant prêté par le Real Madrid a déjà été officialisé par l'Olympique lyonnais. Le 29 décembre, il prendra part à son premier entraînement avec ses nouveaux coéquipiers. Au 1er janvier, il deviendra formellement un joueur des septuples champions de France (2002-2008). Mais son inscription prendra plus ou moins de temps en fonction de la compétition.

    L'OL comptera sur Endrick pour la phase à élimination directe

    Dans l'Hexagone par exemple, on comptera quatre jours selon le règlement. Pour la Coupe d'Europe, ce sera un peu plus long. En effet, comme le prévoit l'UEFA, les nouveaux éléments ne peuvent être inscrits qu'après "l’achèvement de la phase de ligue et avant le début de la phase à élimination directe".

    À l'image de Hans Hateboer et Rachid Ghezzal, Endrick ne pourra pas participer aux affiches face aux Young Boys ni à celle contre le PAOK les 22 et 29 janvier. Ensuite, l'OL aura tout le loisir de compter sur lui. Mais il devra pour cela modifier sa liste A. Celle-ci peut accueillir maximum 25 noms, ce qui est le cas actuellement pour les Lyonnais.

    Des jeunes pourraient aller sur la liste B

    On peut donc s'attendre à voir des mouvements dans les différentes listes A et B, sachant que les jeunes nés le 1er janvier 2004 ou après, comme
    Mathys De Carvalho, Tiago Goncalves, Khalis Merah et Enzo Molebe pourraient basculer dans le second index. Attention toutefois, puisqu'il faut répondre à certains critères, dont un nombre de footballeurs formés au club à respecter. On notera également que Mahamadou Diawara, prêté au Royal Antwerp, est toujours qualifié pour la Ligue Europa.

    Précisons aussi que chaque formation "peut inscrire au maximum trois nouveaux joueurs" pour les rencontres à élimination directe. À voir donc les choix effectués si d'autres recrues venaient à arriver. Car il existe des exceptions selon le total de départs au sein de l'effectif.

    1 commentaire
    1. L'habile Fekir
      L’habile Fekir - sam 27 Déc 25 à 12 h 25

      "Car il existe des exceptions selon le total de départs au sein de l'effectif."
      Attention, d'après ce que j'ai lu sur le site de l'UEFA, ces exceptions ne concernent que les championnats se déroulant sur une seule année civile. Donc nous ne sommes pas concernés.
      Et les basculements de la liste A vers la liste B ne donnent pas d'inscription supplémentaire en liste A. C'est 3 changements en tout.

      Donc si on inscrit Endrick et Hateboer, il ne reste qu'une seule place. ça change pas mal de choses pour le recrutement.

      https://documents.uefa.com/r/Reglement-de-l-UEFA-Europa-League-2025/26/Article-32-Inscription-ulterieure-Online

      Signaler

