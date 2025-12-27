OL : Endrick ne pourra pas jouer tout de suite en Ligue Europa

À l'image de Hans Hateboer et Rachid Ghezzal, Endrick ne pourra pas disputer la fin de la phase de classement de la Ligue Europa. En revanche, il sera bien présent pour la suite de la compétition.

L'OL n'a pas eu besoin de lui pour se qualifier en Ligue Europa. Première de la phase de classement après six journées (quinze points), l'équipe rhodanienne a assuré au minimum sa place en barrage. Elle visera le top 8, voire mieux, lors des deux derniers matchs, en janvier. Mais ce sera sans Endrick.

Certes, l'attaquant prêté par le Real Madrid a déjà été officialisé par l'Olympique lyonnais. Le 29 décembre, il prendra part à son premier entraînement avec ses nouveaux coéquipiers. Au 1er janvier, il deviendra formellement un joueur des septuples champions de France (2002-2008). Mais son inscription prendra plus ou moins de temps en fonction de la compétition.

L'OL comptera sur Endrick pour la phase à élimination directe

Dans l'Hexagone par exemple, on comptera quatre jours selon le règlement. Pour la Coupe d'Europe, ce sera un peu plus long. En effet, comme le prévoit l'UEFA, les nouveaux éléments ne peuvent être inscrits qu'après "l’achèvement de la phase de ligue et avant le début de la phase à élimination directe".

À l'image de Hans Hateboer et Rachid Ghezzal, Endrick ne pourra pas participer aux affiches face aux Young Boys ni à celle contre le PAOK les 22 et 29 janvier. Ensuite, l'OL aura tout le loisir de compter sur lui. Mais il devra pour cela modifier sa liste A. Celle-ci peut accueillir maximum 25 noms, ce qui est le cas actuellement pour les Lyonnais.

Des jeunes pourraient aller sur la liste B

On peut donc s'attendre à voir des mouvements dans les différentes listes A et B, sachant que les jeunes nés le 1er janvier 2004 ou après, comme

Mathys De Carvalho, Tiago Goncalves, Khalis Merah et Enzo Molebe pourraient basculer dans le second index. Attention toutefois, puisqu'il faut répondre à certains critères, dont un nombre de footballeurs formés au club à respecter. On notera également que Mahamadou Diawara, prêté au Royal Antwerp, est toujours qualifié pour la Ligue Europa.

Précisons aussi que chaque formation "peut inscrire au maximum trois nouveaux joueurs" pour les rencontres à élimination directe. À voir donc les choix effectués si d'autres recrues venaient à arriver. Car il existe des exceptions selon le total de départs au sein de l'effectif.