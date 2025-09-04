Ce jeudi, la liste des joueurs inscrits en Ligue Europa a été dévoilée. Orel Mangala et Ernest Nuamah y figurent. Pas Enzo Molebe.

Avec ce genre d'information, c'est l'Europe qui est bientôt de retour. Encore un peu de patience, mais dans trois semaines, c'est le début de la Ligue Europa. Cette année, l'équipe lyonnaise tentera de confirmer son bon début de championnat lors de la phase de classement de la C3, et ce, dès le 25 septembre, à Utrecht.

Mangala se rapproche progressivement d'un retour

Ce jeudi, l'UEFA a dévoilé le nom des 25 Lyonnais retenus dans la liste A par Paolo Fonseca. Avec quelques indications. On voit ainsi qu'Orel Mangala et Ernest Nuamah figurent dans ce répertoire. Le milieu belge était notamment apparu lors de la séance d'entraînement ouverte au public avant la réception de Marseille. Bien qu'il soit ensuite retourné s'entraîner seul, son retour se précise petit à petit.

Pour le Ghanéen, nous en sommes encore loin, et peu d'informations ont filtré à son sujet. Mais l'historique de ce genre de blessure semble conduire à un retour en fin d'année ou début 2026. En revanche, pas d'Enzo Molebe, pourtant dans le groupe face à l'OM le week-end prochain. Mais cela ne signifie pas qu'il ne jouera pas la compétition.

Molebe pourra bien jouer la compétition

Le jeune attaquant devrait être inscrit dans la liste B, étant un moins de 21 ans formé au club. Un statut qui lui permettra de disputer l'épreuve européenne. Cela donne la possibilité à l'OL de dégager de la place pour Nuamah par exemple chez les offensifs. Au vu des forces en présence dans ce secteur de jeu, il est possible que le footballeur de 17 ans dispute quelques minutes en Ligue Europa d'ici à l'hiver.

La liste de l'OL en Ligue Europa : Descamps, Diarra, Greif - Abner, Kluivert, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico, Téo Barišić - Mangala, Diawara, T. Gonçalves, De Carvalho, Merah, Morton, Sulc, Tessmann, Tolisso - Fofana, Gomes Rodriguez, Karabec, Moreira, Satriano, Nuamah