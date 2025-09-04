Actualités
Orel Mangala (OL)(Photo by Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)

Ligue Europa : la liste A de l'OL avec Mangala et Nuamah mais sans Molebe

  • par Antoine Lio
  • 4 Commentaires

    • Ce jeudi, la liste des joueurs inscrits en Ligue Europa a été dévoilée. Orel Mangala et Ernest Nuamah y figurent. Pas Enzo Molebe.

    Avec ce genre d'information, c'est l'Europe qui est bientôt de retour. Encore un peu de patience, mais dans trois semaines, c'est le début de la Ligue Europa. Cette année, l'équipe lyonnaise tentera de confirmer son bon début de championnat lors de la phase de classement de la C3, et ce, dès le 25 septembre, à Utrecht.

    Mangala se rapproche progressivement d'un retour

    Ce jeudi, l'UEFA a dévoilé le nom des 25 Lyonnais retenus dans la liste A par Paolo Fonseca. Avec quelques indications. On voit ainsi qu'Orel Mangala et Ernest Nuamah figurent dans ce répertoire. Le milieu belge était notamment apparu lors de la séance d'entraînement ouverte au public avant la réception de Marseille. Bien qu'il soit ensuite retourné s'entraîner seul, son retour se précise petit à petit.

    Pour le Ghanéen, nous en sommes encore loin, et peu d'informations ont filtré à son sujet. Mais l'historique de ce genre de blessure semble conduire à un retour en fin d'année ou début 2026. En revanche, pas d'Enzo Molebe, pourtant dans le groupe face à l'OM le week-end prochain. Mais cela ne signifie pas qu'il ne jouera pas la compétition.

    Molebe pourra bien jouer la compétition

    Le jeune attaquant devrait être inscrit dans la liste B, étant un moins de 21 ans formé au club. Un statut qui lui permettra de disputer l'épreuve européenne. Cela donne la possibilité à l'OL de dégager de la place pour Nuamah par exemple chez les offensifs. Au vu des forces en présence dans ce secteur de jeu, il est possible que le footballeur de 17 ans dispute quelques minutes en Ligue Europa d'ici à l'hiver.

    La liste de l'OL en Ligue Europa : Descamps, Diarra, Greif - Abner, Kluivert, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico, Téo Barišić - Mangala, Diawara, T. Gonçalves, De Carvalho, Merah, Morton, Sulc, Tessmann, Tolisso - Fofana, Gomes Rodriguez, Karabec, Moreira, Satriano, Nuamah

    4 commentaires
    1. granadino
      granadino - jeu 4 Sep 25 à 12 h 23

      Pas de Patouillet, ni Laaziri qui sont au dessus de la limite d'âge pour la liste B, ça sent le départ libre dans la saison

      Signaler
    2. Gerard
      Gerard - jeu 4 Sep 25 à 12 h 26

      Bonjour à tous,

      Encore ces "subtilités" du règlement UEFA ! Il n'est pas inscrit ( Molebe, en l'occurence) mais il pourra jouer quand-même, parce que...

      On ne pourrait pas donner une liste de 30 joueurs, remplaçants compris, par exemple et basta ?

      Signaler
    3. cavegone
      cavegone - jeu 4 Sep 25 à 12 h 52

      C'est insupportable ces règles à la onc !
      Maintenant les clubs précipitent les départs grace à cette liste en n'inscrivant pas les indésirables.
      C'est détourner le sens premier de cette liste qui ne devrait pas exister.
      T'es licencié au club, licence reconnue par l'UEFA ben tu peux jouer et point non ? 🙄

      Content pour Enzo en tout cas, j'ai d'abord eu peur que ça soit un point de non-retour suite à son transfert avorté à Séville.

      Signaler
