Ligue Europa : l'OL aurait bénéficié du tirage le plus facile

Selon les statistiques Opta, l'OL figure parmi les clubs ayant les adversaires les plus abordables en Ligue Europa. Des calculs toujours à prendre avec du recul.

Les statistiques sont une chose. Les performances sur le terrain en sont une autre. Bien sûr, ce n'est pas parce que les chiffres sont en faveur d'une équipe que cela lui assure une qualification. Et ils ne permettent pas forcément de juger le tirage au sort des différentes équipes.

Bien au contraire, ce serait ignorer la magie que peut provoquer le football. En revanche, ils nous donnent quelques indications, qu'il faut prendre avec du recul. Et sur le papier, selon Opta Analyst, l'OL aurait les rencontres les plus abordables en Ligue Europa parmi les 36 formations en course. Le calcul étant basé sur la note moyenne de chaque club.

L'adversaire le plus périlleux : le Real Betis

Il aurait ainsi le programme le plus abordable devant le Panathinaïkos et Aston Villa. Suivent Ludogorets et Genk. Concernant les écuries françaises, Lille ne serait pas franchement épargné (10e) et Nice encore moins (18e). L'adversaire le plus coriace pour les Rhodaniens serait, d'après les estimations, le Real Betis. Ce qui paraît assez logique.

Encore faut-il le prouver. Les joueurs de Paulo Fonseca sauront-ils le confirmer dès le 24 septembre à Utrecht ? Les supporters l'espèrent en tout cas. Sur le papier, ce calendrier est une bonne nouvelle pour l'Olympique lyonnais. L'objectif sera a minima de voir la phase éliminatoire, avec l'intention d'être dans les huit premiers.

Un nouveau défi attend les Rhodaniens à compter de la fin du mois. Il sera intéressant de se pencher sur la gestion de l'équipe en parallèle du championnat. Avec un groupe en transition, l'OL saura-t-il chevaucher les deux compétitions (en plus de la Ligue 1) avec régularité ?

L'OL a évité les gros poissons du chapeau 1

Rappelons que vendredi dernier à Monaco, les Rhodaniens ont écopé des adversaires suivants : Utrecht (E) ; Salzbourg (D) ; FC Bâle (D) ; Real Betis (E) ; Maccabi Tel Aviv (E) ; Go Ahead Eagles (D) ; Young Boys (E) ; PAOK (D). En tirant Salzbourg et le Real Betis dans le pot 1, ils ont évité l'AS Roma, Porto ou Aston Villa, les principaux favoris sur la ligne de départ. Suffisant pour obtenir une huitième place au classement en Ligue Europa et ainsi éviter le barrage ?