Ligue Europa : "un bon tirage" pour l’OL

Face à la poule de la mort qui pouvait lui tomber dessus, l’OL a évité le pire ce vendredi lors du tirage au sort de la Ligue Europa. Hormis le Real Betis, la formation lyonnaise a toutes les cartes en mains pour sortir de la première phase sans encombre.
Pour l’excitation des affiches, il faudra repasser. D’ailleurs, en voyant le sort réservé par le tirage au sort électronique, les équipes communications de l’OL ont dû se dire qu’il allait falloir cravacher pour attirer du monde à Décines. Avec Salzbourg, le PAOK Salonique, le FC Bâle et Go Ahead Eagles au programme au Parc OL, ça ne risque pas de se bousculer au portillon. D’ailleurs, c’est tout le programme lyonnais qui est plutôt accessible pour viser une qualification pour le tour suivant. Paulo Fonseca n’a pas cherché à faire dans la langue de bois. "C'était pas mal, non ? (sourire). Je connais bien toutes les équipes, mais je pense que nous avons une équipe forte. Pour être honnête, je pense surtout qu’on n’a pas tiré les meilleures équipes, donc c’est une bonne chose pour nous."
"Améliorer notre parcours par rapport à la saison passée"
Gare à l’excès de confiance, même si on peut difficilement donner tort à l’entraîneur portugais. Dans cette nouvelle version sans poule, tomber des adversaires largement prenables augmente les chances de finir dans le top 8 pour un accès direct aux huitièmes de finale. Ce devrait être l’objectif affiché au moment de démarrer la compétition le 24 ou 25 septembre prochain, même si Fonseca s’y refuse pour le moment. "Je pense qu'il est important d'entrer avec ambition, mais dans cette compétition, avec de grandes équipes, ce n'est pas facile de gagner une compétition comme l'Europa League, mais nous voulons améliorer notre parcours par rapport à la saison passée."
Et ce regret éternel lié à la nuit irrationnelle d’Old Trafford.
Les équipes qu'on va affronter, ça fait bander !
C'est limite un tirage de conférence ligue 🤣
Désolé mais on perd G. Mikautadze, notre 2e meilleur buteur de la saison dernière, nos prétentions diminuent sacrément 😰
Comme certains disent, la saison prochaine, adieu Malick et plus Mikautadze qui voulait écrire son histoire à l'OL 🤔
On joue avec quel attaquant dimanche contre marseille ?
Barth était présent à BFM Lyon ce soir, ça fait plaisir
Comment ça on perd mikau ?
Je viens de lire les coms sur l'autre artice
Les boules si c'est avéré
https://www.youtube.com/watch?v=IBBYUhUZsg8
Bah on l'a perdu, il était là et pouf on l'a perdu.
je trouve débile d'attendre 2j avant la fin pour le vendre et n'avoir pas anticipé la venue d'un remplacant .
S'ils savaient qu'il fallait vendre depuis longtemps avec ces histoires de 40M€ , ils étaient persuadé de vendre Fofana mais avaient pas prévu que celui ci refuse l'offre d'everton et qu'ensuite ils n'en aient pas d'autres !
En panic sell , ils poussent Mikautadze dehors , ils sont nuls !!!!
Pour moi le staff et la cellule recrutement ont perdu d'un seul coup tout crédit , ils ont salopé le mercato complètement avec cette histoire , et on a l'air fin pour jouer l'OM dimanche sans avant centre !
A pleurer
On va finir par regretter d'avoir vendu Orban et le Ballon d'Or Amin Sarr !
Vous m'avez ruiné ma soirée avec cette info 😭
J'ai une question
Il a le droit de refuser de signer, non ?
A la limite, il s'en branle de l'aspect financier du club, c'est pas son soucis
C'est n'importe quoi
Avec l'Ol apprends à aimer perdre -> https://www.youtube.com/watch?v=bLuiH20ydi8
C'est con n'empêche la saison dernière c'était l'occas en or aller chercher l'EL.
Mais bon fallait bien faire briller aux yeux du monde la doublette Veretout-Akouokou à Old Trafford !!!
(oui oui je radote... et vous e**erde !)
C'est l'autre raison moins avouable, Il fallait valoriser des joueurs pour les vendre et en tirer quelques millions, donc les faire jouer en coupe d'europe.
Malheureusement on a eu les inconvénients de cette décision, mais pas les avantages car tout le monde a vu la catastrophe.
Je pensais vraiment qu'on pouvait le perdre, mais seulement en cas de grosse offre. Là on le lâche pour 25M€, c'est un incompréhensible. Woltemade est vendu 85M€ par Stuttgart pour être une doublure à Newcastle
...
Tu as vu le CV de Mikautadze ?
25 millions c'est correct
N'importe quel club anglais met 40/45 sur des joueurs beaucoup plus médiocres, surtout dans les derniers jours. On s'est mis en position de faiblesse tout seul comme des grands en misant sur une vente de Fofana qui n'avait aucune envie de partir. Si dès le départ on avait ouvert la porte et cherché un point de chute à George on aurait récupéré 15M de plus.
30M€ apparemment
C'est 25 + des bonus.
Donc on va jouer sans 9 et sans ailier droit contre l'OM .
Débrouille toi avec ça Paulo .
Lors du dernier match contre Paris, il avait Lacaz et Mikau dispos mais avait préféré "faire un coup" avec Cherki en 9, pour se la raconter.
Donc je pense pas que ce départ l'attriste tant que ça !
Qualification des strasbourgeois à Brondby 2-3. Bravo à eux. Prochain tour Crystal Palace...