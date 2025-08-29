Ligue Europa : "un bon tirage" pour l’OL

Face à la poule de la mort qui pouvait lui tomber dessus, l’OL a évité le pire ce vendredi lors du tirage au sort de la Ligue Europa. Hormis le Real Betis, la formation lyonnaise a toutes les cartes en mains pour sortir de la première phase sans encombre.

Pour l’excitation des affiches, il faudra repasser. D’ailleurs, en voyant le sort réservé par le tirage au sort électronique, les équipes communications de l’OL ont dû se dire qu’il allait falloir cravacher pour attirer du monde à Décines. Avec Salzbourg, le PAOK Salonique, le FC Bâle et Go Ahead Eagles au programme au Parc OL, ça ne risque pas de se bousculer au portillon. D’ailleurs, c’est tout le programme lyonnais qui est plutôt accessible pour viser une qualification pour le tour suivant. Paulo Fonseca n’a pas cherché à faire dans la langue de bois. "C'était pas mal, non ? (sourire). Je connais bien toutes les équipes, mais je pense que nous avons une équipe forte. Pour être honnête, je pense surtout qu’on n’a pas tiré les meilleures équipes, donc c’est une bonne chose pour nous."

"Améliorer notre parcours par rapport à la saison passée"

Gare à l’excès de confiance, même si on peut difficilement donner tort à l’entraîneur portugais. Dans cette nouvelle version sans poule, tomber des adversaires largement prenables augmente les chances de finir dans le top 8 pour un accès direct aux huitièmes de finale. Ce devrait être l’objectif affiché au moment de démarrer la compétition le 24 ou 25 septembre prochain, même si Fonseca s’y refuse pour le moment. "Je pense qu'il est important d'entrer avec ambition, mais dans cette compétition, avec de grandes équipes, ce n'est pas facile de gagner une compétition comme l'Europa League, mais nous voulons améliorer notre parcours par rapport à la saison passée."

Et ce regret éternel lié à la nuit irrationnelle d’Old Trafford.