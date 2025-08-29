Ce vendredi avait lieu le tirage au sort de la phase du mini-championnat de Ligue Europa. L'OL affrontera notamment le Real Betis.

L'actualité lyonnaise tourne autour du mercato et on en oublierait presque qu'il y a un match de foot dimanche soir à Décines. C'est pourtant un OL - OM qui se profile, mais avec les dossiers Fofana et Mikautadze, tout cela passe quasiment au second plan. Cependant, c'est bien sur le terrain que se joue aussi l'avenir de l'OL, avec notamment un parcours en Coupe d'Europe et la Ligue Europa. Depuis ce vendredi après-midi, les joueurs de Paulo Fonseca connaissent leurs futurs adversaires. Il va falloir encore patienter un peu pour le calendrier, mais les Lyonnais débuteront soit le 24 ou 25 septembre pour le premier match de cette nouvelle campagne.

Commenceront-ils face au Real Betis ? C'est en tout le premier nom qui a été sorti pour le club lyonnais. L'OL s'en sort plutôt bien dans ce tirage largement accessible. Les Lyonnais iront à Séville, à Berne et Utrecht ainsi qu'un déplacement contre le Maccabi mais qui se jouera sur terrain neutre. À côté de ça, Salzbourg, le PAOK, le FC Bâle et Go Ahead Eagles viendront à Décines. Rien de bien excitant sur le papier, mais donc une certaine obligation de performer.

Le groupe de l'OL en Ligue Europa : Real Betis, Salzbourg, PAOK, Tel Aviv, Bâle, Young Boys Berne, Go Ahead Eagles, Utrecht.