Ce vendredi avait lieu le tirage au sort de la phase du mini-championnat de Ligue Europa. L'OL affrontera notamment le Real Betis.
L'actualité lyonnaise tourne autour du mercato et on en oublierait presque qu'il y a un match de foot dimanche soir à Décines. C'est pourtant un OL - OM qui se profile, mais avec les dossiers Fofana et Mikautadze, tout cela passe quasiment au second plan. Cependant, c'est bien sur le terrain que se joue aussi l'avenir de l'OL, avec notamment un parcours en Coupe d'Europe et la Ligue Europa. Depuis ce vendredi après-midi, les joueurs de Paulo Fonseca connaissent leurs futurs adversaires. Il va falloir encore patienter un peu pour le calendrier, mais les Lyonnais débuteront soit le 24 ou 25 septembre pour le premier match de cette nouvelle campagne.
Commenceront-ils face au Real Betis ? C'est en tout le premier nom qui a été sorti pour le club lyonnais. L'OL s'en sort plutôt bien dans ce tirage largement accessible. Les Lyonnais iront à Séville, à Berne et Utrecht ainsi qu'un déplacement contre le Maccabi mais qui se jouera sur terrain neutre. À côté de ça, Salzbourg, le PAOK, le FC Bâle et Go Ahead Eagles viendront à Décines. Rien de bien excitant sur le papier, mais donc une certaine obligation de performer.
Le groupe de l'OL en Ligue Europa : Real Betis, Salzbourg, PAOK, Tel Aviv, Bâle, Young Boys Berne, Go Ahead Eagles, Utrecht.
A part le Betis, et encore, c'est un groupe à notre portée.
Quand même, pour le côté défi et grandes affiches, on repassera. A moins que l'on ne perde Malick et Georges...
Attention à Salzbourg ét Tel aviv . Je ne sais pas trop le niveau du Pokk fe Salonique.
En tout cas j'espère bien que nous allons passer ce premier tour allez l'OL
Très très hate du match contre Utrecht qui ont récupéré Sébastien Haller et Demircan
Allez Fonseca va falloir faire péter la qualif pour les 8ème, la porte est carrément bien ouverte, aucune excuse ne sera admise.
Clément Grenier sur canal+ :
"Je ne connais pas les obligations financières pour MLJ, mais si Lyon perd un de ces deux joueurs là (Mikau et Malick), ce ne sera plus du tout la même équipe"
MLJ sur canal+
"C'est un groupe abordable, l'objectif est de se qualifier pour les 8èmes"
MLJ sur canal+
"Il peut y avoir encore du mouvement ces derniers jours, le marché on ne le maitrise pas"
"On est en contact avec Azpi et Taremi, (Azpi en était en contact) on en a ciblé d'autres"
Du menu fretin , c'est sur que ce n'est pas la même compétition que la champions league .
Si on conserve Akouokou , on a nos chances .
MLJ n'a pas répondu à Margot Dumont pour Malick et Mikau, autre que ci-dessus
Mon nouvel avatar à venir « « rdv à Istanbul ». Marque déposée.
😜😜🤪🤪
Bonjour David
Sait-tu si la vingtaine de millions gagnée la saison dernière en ligue Europa est arrivée dans les caisses de l'ol ?
J'ai vu aussi que cette saison les primes de participation +indice uefa dans cette coupe sont encore en augmentation, ainsi l'ol devrait touché dans les 14 millions.