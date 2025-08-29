Actualités
La joie des joueurs de l'OL face à Metz.
La joie des joueurs de l’OL face à Metz. (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Ligue Europa : l'OL tombe avec le Betis et retrouvera Lovren avec le PAOK

  • par David Hernandez
  11 Commentaires

    • Ce vendredi avait lieu le tirage au sort de la phase du mini-championnat de Ligue Europa. L'OL affrontera notamment le Real Betis.

    L'actualité lyonnaise tourne autour du mercato et on en oublierait presque qu'il y a un match de foot dimanche soir à Décines. C'est pourtant un OL - OM qui se profile, mais avec les dossiers Fofana et Mikautadze, tout cela passe quasiment au second plan. Cependant, c'est bien sur le terrain que se joue aussi l'avenir de l'OL, avec notamment un parcours en Coupe d'Europe et la Ligue Europa. Depuis ce vendredi après-midi, les joueurs de Paulo Fonseca connaissent leurs futurs adversaires. Il va falloir encore patienter un peu pour le calendrier, mais les Lyonnais débuteront soit le 24 ou 25 septembre pour le premier match de cette nouvelle campagne.

    Commenceront-ils face au Real Betis ? C'est en tout le premier nom qui a été sorti pour le club lyonnais. L'OL s'en sort plutôt bien dans ce tirage largement accessible. Les Lyonnais iront à Séville, à Berne et Utrecht ainsi qu'un déplacement contre le Maccabi mais qui se jouera sur terrain neutre. À côté de ça, Salzbourg, le PAOK, le FC Bâle et Go Ahead Eagles viendront à Décines. Rien de bien excitant sur le papier, mais donc une certaine obligation de performer.

    Le groupe de l'OL en Ligue Europa : Real Betis, Salzbourg, PAOK, Tel Aviv, Bâle, Young Boys Berne, Go Ahead Eagles, Utrecht.

    11 commentaires
    1. Toitoi
      Toitoi - ven 29 Août 25 à 13 h 35

      A part le Betis, et encore, c'est un groupe à notre portée.
      Quand même, pour le côté défi et grandes affiches, on repassera. A moins que l'on ne perde Malick et Georges...

      Signaler
      1. Avatar
        michellahavane - ven 29 Août 25 à 13 h 52

        Attention à Salzbourg ét Tel aviv . Je ne sais pas trop le niveau du Pokk fe Salonique.
        En tout cas j'espère bien que nous allons passer ce premier tour allez l'OL

        Signaler
    2. Avatar
      lekinslayer - ven 29 Août 25 à 13 h 39

      Très très hate du match contre Utrecht qui ont récupéré Sébastien Haller et Demircan

      Signaler
    3. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - ven 29 Août 25 à 13 h 40

      Allez Fonseca va falloir faire péter la qualif pour les 8ème, la porte est carrément bien ouverte, aucune excuse ne sera admise.

      Signaler
    4. Avatar
      bretonico - ven 29 Août 25 à 13 h 59

      Clément Grenier sur canal+ :

      "Je ne connais pas les obligations financières pour MLJ, mais si Lyon perd un de ces deux joueurs là (Mikau et Malick), ce ne sera plus du tout la même équipe"

      Signaler
    5. Avatar
      bretonico - ven 29 Août 25 à 14 h 00

      MLJ sur canal+

      "C'est un groupe abordable, l'objectif est de se qualifier pour les 8èmes"

      Signaler
    6. Avatar
      bretonico - ven 29 Août 25 à 14 h 02

      MLJ sur canal+
      "Il peut y avoir encore du mouvement ces derniers jours, le marché on ne le maitrise pas"
      "On est en contact avec Azpi et Taremi, (Azpi en était en contact) on en a ciblé d'autres"

      Signaler
    7. Juni38
      Juni38 - ven 29 Août 25 à 14 h 03

      Du menu fretin , c'est sur que ce n'est pas la même compétition que la champions league .

      Si on conserve Akouokou , on a nos chances .

      Signaler
    8. Avatar
      bretonico - ven 29 Août 25 à 14 h 03

      MLJ n'a pas répondu à Margot Dumont pour Malick et Mikau, autre que ci-dessus

      Signaler
    9. Monark pour Ziolkowski à l’OL !
      Monark pour Ziolkowski à l’OL ! - ven 29 Août 25 à 14 h 05

      Mon nouvel avatar à venir «  « rdv à Istanbul ». Marque déposée.
      😜😜🤪🤪

      Signaler
    10. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - ven 29 Août 25 à 14 h 06

      Bonjour David
      Sait-tu si la vingtaine de millions gagnée la saison dernière en ligue Europa est arrivée dans les caisses de l'ol ?
      J'ai vu aussi que cette saison les primes de participation +indice uefa dans cette coupe sont encore en augmentation, ainsi l'ol devrait touché dans les 14 millions.

      Signaler

