Mata (OL) : "On essaye de conseiller au mieux Georges et Malick"

À deux jours du match contre l'OM, l'actualité de l'OL tourne surtout autour du mercato et des dossiers Georges Mikautadze et Malick Fofana. Clinton Mata a livré quelques indiscrétions sur l'ambiance dans le vestiaire lyonnais.

À quel point les rumeurs du mercato vous impactent dans la préparation d'un OL - OM ?

Clinton Mata : Je ne vous cache pas que ça ne nous regarde pas. C'est plus la direction qui s'en occupe. C'est clair que ce n'est pas toujours gai pour le coach et aussi pour nous, les joueurs. Parce qu'il y a des joueurs qui s'en vont, il y en a d'autres qui viennent. Après, ça fait partie du football. On essaie de gérer ça du mieux qu'on peut.

On dit que l'OL a besoin de vendre certains joueurs, mais que ces derniers n'ont pas vraiment envie de bouger. Comme le vit le groupe ?

Je peux confirmer qu'il y a certains joueurs ou ceux qui sont annoncés partants ou qui ont reçu des offres, on voit qu'ils sont aussi très bien au club. Après, ça ne veut pas dire qu'ils ne partiront pas. C'est toujours une question d'argent et de comment le club va gérer la situation. Après nous, de notre côté, on essaie de mettre ça de côté, d'essayer de profiter au maximum.

Ça vous inquiète, cette possibilité de départ de joueurs majeurs ?

C'est clair qu'on sait que s'il y a des joueurs majeurs qui sont bons, ça aura aussi un impact au niveau de notre collectif. Puisque ça reste quand même des joueurs compétents, des joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment. C'est clair qu'il y aura un impact, mais le coach, le staff et la direction savent ce qu'ils doivent faire. On leur laisse leur responsabilité de pouvoir gérer tout ça.

"On les chambre un peu pour les mettre mal à l'aise"

On a vu Moussa (Niakhaté) ou encore Corentin (Tolisso) manier l'humour sur les dossiers Fofana, notamment. Vous avez un rôle à jouer dans cette situation ?

On les conseille du mieux qu'on peut. Vous savez, il y a aussi les agents qui sont derrière. Nous, on essaie de conseiller du mieux qu'on peut en tant que grands frères. Et c'est clair qu'on voudrait les garder le plus longtemps possible. Un joueur comme Malick, tout le monde rêverait de l'avoir dans son équipe. On l'a vu venir et aujourd'hui, on voit qu'il commence à prendre beaucoup plus d'ampleur. Il commence à s'affirmer, ça commence à devenir vraiment un joueur confirmé. Que ce soit aussi Georges, par rapport à son début de saison la première année, aujourd'hui, ce n'est plus le même Georges. C'est un Georges avec beaucoup de confiance. C'est clair qu'on va faire de notre part du travail. Mais après, la décision revient à eux.

Comment cela se traduit ? Ce sont des grandes phrases ? Comment vous menez votre barque pour les conseiller ?

On les chambre un peu devant tout le monde pour les mettre un peu mal à l'aise aussi (rires). Avec Malick, ça a marché. Après, on sait que c'est toujours une situation difficile pour eux parce qu'il y a beaucoup de demandes et ça parle à gauche, à droite. Donc pour moi, le plus important, c'est ce que leur cœur veut et ce qu'eux veulent aussi. Donc la décision ne revient qu'à eux. Nous, on aura beau parler comme on veut, au final, si les mecs ne le sentent pas, on ne peut pas les retenir.