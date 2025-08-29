Actualités
Cesar Azpilicueta, ancien défenseur de l'Atlético
OL - Mercato : la piste Azpilicueta mort-née

  • par Antoine Lio
    • Alors que des bruits de couloirs concernant Azpilicueta à l'OL émergeaient, le joueur espagnol est arrivé ce vendredi matin à l'aéroport de Séville.

    Au regard de ses standards, la piste était déjà surprenante. Émoluments importants, potentielle prime à la signature. Le dossier Azpilicueta portait déjà à confusion étant donné la situation financière de l'OL. De toute manière, l'ancien défenseur de l'Atlético Madrid est arrivé ce vendredi matin à l'aéroport de Séville pour s'engager avec le FC Séville. Terminé donc les rumeurs quant à un envisageable transfert de César Azpilicueta à l'Olympique lyonnais.

    Quelle piste pour suppléer Maitland-Niles ?

    Désormais, place à des nouvelles spéculations dans la dernière ligne droite de ce mercato estival. Depuis jeudi soir, Ainsley Maitland-Niles est devenu l'unique latéral dans le couloir droit lyonnais après le départ de Saël Kumbedi à Wolfsburg. Si certains défenseurs pourraient suppléer à ce poste, à l'instar de Clinton Mata, la CAN fin décembre - début janvier pourrait rapidement réduire les possibilités de rotations dans les choix de Paulo Fonseca. À quatre petits jours de la fin du mercato estival, dans quel secteur de jeu se trouve la priorité de la direction lyonnaise ?

    1 commentaire
    1. RBV
      RBV - ven 29 Août 25 à 12 h 45

      C’était clairement un écran de fumée pour faire avancer d’autres dossiers…la piste n’avait aucun sens !
      La cellule bosse bien, à mon avis, il va y avoir des surprises…
      Et un crève coeur en départ…

