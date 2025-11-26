OL Académie :  Balmont en stage à Auxerre pour son BEFF

En pleine formation pour obtenir son BEFF, Florent Balmont a laissé ses U19 pour quelques jours. Le formateur de l’OL est à Auxerre depuis lundi pour un stage au sein de l’AJA.

En ce début de saison, tout roule pour Florent Balmont et ses U19 de l’OL. Malgré une préparation estivale compliquée liée notamment aux nombreux changements dans l’effectif mais aussi sur le banc, les jeunes Lyonnais font la course en tête dans leur poule. De retour dans son club formateur, Balmont ne pouvait rêver mieux comme première partie de saison, et cela doit forcément aider pour sa formation afin d’obtenir le BEFF. Comme Jimmy Briand ou Karim Mokkedem, l’ancien milieu fait partie de la promotion 2025 pour obtenir le diplôme de formateur.

Plusieurs semaines de stage en plus du quotidien à l'Académie

Dans ce cadre, il se retrouve dans l’obligation d’effectuer quelques stages, que ce soit à Clairefontaine ou dans des clubs professionnels français. Depuis lundi, Florent Balmont a donc pris la direction d’Auxerre pour trois jours. Les entraîneurs échangent ainsi avec de nombreux membres de l’AJA (président, directeur sportif, entraîneurs, formateurs, responsables éducatifs…), tout en continuant leur apprentissage pour décrocher le précieux sésame à la fin de la saison. L’an passé, Samy Saci, entraîneur des U17 de l’OL, a passé l’examen avec succès.