Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
Bojan Zeković, attaquant des U17 de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL Académie : Zekovic et Di Nota avec les U16 français

  • par David Hernandez

    • Pour le rassemblement de l’équipe de France U16 début décembre, Johan Radet a retenu deux joueurs de l’OL. Le milieu Lylian Di Nota et l’attaquant Bojan Zekovic connaitront leur première.

    Depuis le début de la saison, les U17 de l’OL cartonnent et sont en tête de leur groupe. Une belle publicité pour l’Académie alors que les U19 de Florent Balmont suivent également les traces de leurs cadets. Ce bon début de campagne des joueurs de Samy Saci n’est pas passé inaperçu du côté de Clairefontaine. Mardi, Johan Radet a dévoilé la liste des 34 joueurs convoqués pour un stage de quelques jours dans les Yvelines début décembre. Dans ce groupe U16 Avenir, deux joueurs viennent de l’OL Académie.

    Un match de championnat deux jours après

    Du 1er au 4 décembre prochain Lylian Di Nota et Bojan Zekovic connaitront leur premier rassemblement dans la catégorie. Ils suivront les traces de Meguenni, Nkelenda et Hajjari, retenus depuis le début de la saison chez les U16 français. Durant ce stage, l’équipe de France U16 disputera un match amical contre les U17 du SM Caen le 3 décembre. Avant de retrouver Meyzieu pour une nouvelle journée de championnat avec la réception de Strasbourg le samedi 6 décembre (13h).

