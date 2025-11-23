Actualités
Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
Bojan Zeković, attaquant des U17 de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL Académie : week-end victorieux pour les U19 et U17

  • par David Hernandez

    • Leaders de leur groupe respectif, les U19 et U17 de l’OL n’ont pas tremblé samedi à la maison. Grâce à des victoires contre le FC Metz et Torcy, ils conservent leur position tout en haut du classement.

    Samedi, il était bien loin des tracas que pouvaient avoir ses coéquipiers face au FC Metz. D’ordinaire quand il n’est pas avec la réserve, Adil Hamdani est l’un des atouts offensifs des U19 de l’OL. Ce week-end, l’ailier était avant tout concentré à faire bonne figure devant Paulo Fonseca et à préparer ses affaires pour le déplacement à Auxerre en Ligue 1. Sans Hamdani mais aussi Lurika, Florent Balmont aurait pu avoir des problèmes offensifs. Néanmoins, dans la lancée du succès probant à Clermont il y a une semaine, les U19 lyonnais ont encore signé une belle victoire face à Metz, troisième de la poule.

    Si les Lorrains ont ouvert le score sur penalty (22e), l’OL a très vite réagi pour égaliser puis passer devant. Angel Garcia a remis les compteurs à zéro de la tête (26e) avant que Ajdin Muminovic ne donne l’avantage une minute plus tard. Forts de cet avantage, les Lyonnais ont attendu les dix dernières minutes pour définitivement tuer le suspense. Soumah a fait le break à la 77e minute avant que Doganay ne marque sur penalty.

    Leader de leur poule en attendant le résultat de Clermont, les U19 ont pu partager ce bel après-midi avec leurs compères des U17. Ayant été surpris le week-end passé, les joueurs de Samy Saci ont très bien réagi face à Torcy. A Meyzieu, Bojan Zekovic et ses coéquipiers ont fait le break dès la pause grâce à l’attaquant et Nkelenda. Toutefois, le club francilien n’a pas démérité en seconde période et il a fallu des buts de Mérouani et Meguenni pour assurer une victoire 4-2 et repousser l’adversaire du jour à huit points.

