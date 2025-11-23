L'OL avec Satriano en pointe contre Auxerre

Pour le compte de la 13e journée de Ligue 1, l'OL se déplace à Auxerre. Face à la cascade d'absents, Paulo Fonseca n'a pas eu beaucoup de choix à faire pour son onze.

Une composition sans surprise. C'est un peu comme cela que l'on peut juger le onze aligné par Paulo Fonseca ce dimanche à Auxerre. Avec neuf absents à déplorer, le coach portugais avait ironisé sur "le peu de choix" qu'il aurait à faire en Bourgogne. Forcément, il était presque facile de devenir les onze titulaires, vu la classe biberon présente sur le banc de touche. L'interrogation principale concernait le rôle de numéro neuf et savoir si Martin Satriano allait retrouver une place dans le onze ou si Fonseca continuerait avec un faux numéro que pouvaient être Khalis Merah et Corentin Tolisso.

Maitland-Niles bien titulaire

Confiance donnée à l'Uruguayen qui va jouer son rôle de pivot et cherchera à convertir les centres d'Afonso Moreira et Adam Karabec. Avec ce choix de Satriano en pointe, l'OL évoluera donc avec un double pivot Tessmann - Tolisso, Merah jouant dans une position plus avancée comme meneur. Malade ces derniers jours, Ainsley Maitland-Niles occupera bien le couloir droit de la défense.

La composition de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Tessmann, Tolisso - Karabec, Merah, Moreira - Satriano