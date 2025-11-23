Actualités
Martin Satriano lors de Real Betis - OL
Martin Satriano lors de Real Betis – OL (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)

L'OL avec Satriano en pointe contre Auxerre

  • par David Hernandez
  • 6 Commentaires

    • Pour le compte de la 13e journée de Ligue 1, l'OL se déplace à Auxerre. Face à la cascade d'absents, Paulo Fonseca n'a pas eu beaucoup de choix à faire pour son onze.

    Une composition sans surprise. C'est un peu comme cela que l'on peut juger le onze aligné par Paulo Fonseca ce dimanche à Auxerre. Avec neuf absents à déplorer, le coach portugais avait ironisé sur "le peu de choix" qu'il aurait à faire en Bourgogne. Forcément, il était presque facile de devenir les onze titulaires, vu la classe biberon présente sur le banc de touche. L'interrogation principale concernait le rôle de numéro neuf et savoir si Martin Satriano allait retrouver une place dans le onze ou si Fonseca continuerait avec un faux numéro que pouvaient être Khalis Merah et Corentin Tolisso.

    Maitland-Niles bien titulaire

    Confiance donnée à l'Uruguayen qui va jouer son rôle de pivot et cherchera à convertir les centres d'Afonso Moreira et Adam Karabec. Avec ce choix de Satriano en pointe, l'OL évoluera donc avec un double pivot Tessmann - Tolisso, Merah jouant dans une position plus avancée comme meneur. Malade ces derniers jours, Ainsley Maitland-Niles occupera bien le couloir droit de la défense.

    La composition de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Tessmann, Tolisso - Karabec, Merah, Moreira - Satriano

    à lire également
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : week-end victorieux pour les U19 et U17
    6 commentaires
    1. Avatar
      Gonedamien38 - dim 23 Nov 25 à 14 h 08

      Équipe annoncée, mais entre amn malade, et tessmann retour tard de sélection...
      Il faut vraiment penser a gagner cette après-midi, sinon on va finir par glisser en zone grise

      Signaler
      1. Avatar
        Polygone - dim 23 Nov 25 à 14 h 16

        Nos 2 joueurs qui font des boulettes régulièrement sont titulaires
        Et tolisso joue beaucoup plus bas .
        Donc on part avec un handicap défensif et un offensif
        Prions pour que Tolisso envoi moreira en profondeur et provoque un but, un penalty ou un rouge

        Signaler
    2. RBV
      RBV - dim 23 Nov 25 à 14 h 14

      Que Satriano reste dans la surface surtout, et qu’il attende les centres. Ce mec n’est pas fait pour décrocher et être mobile mais pour peser devant et servir de point d’ancrage…
      J’espère que Fonseca va enfin lui faire comprendre ✌️
      Allez l’OL !

      Signaler
    3. Avatar
      zikos35 - dim 23 Nov 25 à 14 h 22

      Franchement je ne comprends pas le délire de partir avec Satriano... Le mec même en confiance à Brest il ne marquait pas.
      Tu mets Sulc 45 min s'il n'a pas le match complet dans les jambes et après tu lances un des deux jeunes.

      Signaler
    4. Avatar
      lito - dim 23 Nov 25 à 14 h 24

      bonjour à tous, avez-vous un lien svp?

      Signaler
    5. Juni38
      Juni38 - dim 23 Nov 25 à 14 h 24

      on joue à 10 , ça ne va pas être simple , mais fonseca n'a rien d'autre en magasin , il ne fait pas confiance en molebe ou agr en pointe , trop jeunes .
      il a même essayé guezzal en désespoir de cause .

      Signaler

    Martin Satriano lors de Real Betis - OL
    L'OL avec Satriano en pointe contre Auxerre
