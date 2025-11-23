Sans idée, l’OL ramène un point d’Auxerre (0-0)

Dominateur avec le ballon, l’OL a manqué de génie offensif pour espérer ramener les trois points d’Auxerre (0-0). Les Lyonnais ne sont d'ailleurs pas passés loin de la correctionnelle en première mi-temps.
C’est un match qui sentait le piège par pleins d’aspects. Un retour de trêve qui ne réussit jamais vraiment à l’OL, une formation lyonnaise décimée avec neuf absents et non des moindres et surtout une équipe d’Auxerre qui joue son maintien à la maison. Ajoutez à tout ça, un temps glacial à l’Abbé-Deschamps et le cocktail était presque parfait pour voir l’OL continuer sur sa mauvaise série. Malgré une relative urgence de points pour rester au contact du haut du tableau, les Lyonnais ont eu toutes les peines du monde en Bourgogne et repartent avec un pauvre point (0-0).
Greif repousse un penalty
Pour ce premier rendez-vous d’après trêve, Paulo Fonseca n’avait pas vraiment le choix des hommes. Il a aligné au coup d’envoi ses onze éléments les plus expérimentés du moment. Face à la lanterne rouge de la Ligue 1, cela devait suffire pour au moins se montrer dangereux. Ce n’est pas vraiment le scénario qui s’est produit. Bien trop timorés, les joueurs lyonnais ont avant tout cherché à faire tourner derrière, sans trouver le point d’appui pour avancer. Aligné en pointe, Martin Satriano a eu une belle occasion de la tête à la 7e, mais ce fut à peu près tout pour l’Uruguayen qui s’est même permis le luxe de faire une remise de la tête sur Sulc alors qu’il avait presque le but ouvert devant lui à l’heure de jeu.
Ce fut d’ailleurs le seul frisson lyonnais dans le bon sens. Car dans l’ambiance glaciale d’Auxerre, il y avait beaucoup de chaleur sur le but de Greif. Au quart d’heure de jeu, l’AJA a bien pensé ouvrir le score par Matondo mais l’arbitre est revenu sur sa décision pour une faut sur Mata. Une première alerte qui en a appelé une deuxième, dix minutes plus tard. Après une passe ratée, Niakhaté a concédé un penalty sur Mara. Fort heureusement, Greif s’est étendu de tout son double mètre pour repousser la tentative de Sinayoko (23e).
Toujours ce problème devant
Le ballon a souvent navigué dans la surface lyonnaise, mais sans danger et heureusement. A 0-0 à la pause, l’OL s’en est plutôt bien sorti et est revenu avec de meilleures intentions en seconde période. Merah a laissé sa place à Sulc dès le retour des vestiaires et en cinq minutes, le septième de Ligue 1 a eu plus d’occasion qu’en 45. Malheureusement, Léon a bien sorti la tête de Moreira (48e) avant que Tolisso se demande encore comment il a pu rater le cadre de la tête dans les six mètres auxerrois (53e).
Bien plus sur un jeu direct, l’OL peut malgré tout remercier Mata qui a colmaté beaucoup de brèches et eu toujours un pied ou un genou pour empêcher l’ouverture du score adverse. Entre deux équipes pas vraiment en confiance, la question était de savoir qui craquerait en premier. Touché en première mi-temps, Greif a veillé au grain tandis que Fonseca lançait Adil Hamdani dans le grand bain pour les dix dernières minutes à seulement 16 ans. Le jeune n'a pas eu froid aux yeux mais c'est bien son pendant à gauche qui a poussé Léon à la parade en fin de match.
On est 6ème c'est cool.
Satriano doit avoir un dossier sur Fonseca
AMN aussi...
pas faux
Satriano plombe l’équipe. Il n’a pas le niveau pour jouer en ligue 1. Encore moins à l’Ol.
C’est l’un des joueurs les plus faibles de la ligue. Je ne comprends même pas comment il peut être professionnel. Vivement qu’il s’en aille.
Autant lancer Molebe... Super le message qu'il lui ait adressé par ailleurs !
Bois débutons parfaitement notre série de matchs "abordables"... On va complètement sombrer avant la trêve hivernale.
Première mi-temps sans envie, deuxième mi-temps sans talent.
Assurons le maintien, tout le reste sera du bonus. Il nous manque au moins cinq joueurs pour espérer accrocher les places européennes. Et prions bien fort pour que la blessure de Mata ne soit pas trop sérieuse.
C'est bien 1point!
Avec cette équipe, être dans le 1er tiers du classement relève du miracle.
Aucun talent en attaque.
Le beau jeu me gonfle ! A quoi ça sert de produire un bon jeu si c'est pour ne pas réussir à marquer ??! Et contre le dernier du championnat !
ah ben je suis ravi pour toi si tu as vu du beau jeu sur ce match 😉
A 7 points du mythique RC Lens du mage sage.
C'est pas si mal.
encore une dizaine de points et on a le maintien
On a vrai problème attaque, on a plus attaquant malgré Satriano, ce n'est pas son rôle, un demi 9
Ca, c'est clair que c'est plus un demi-neuf qu'un neuf et demi...
Un point rapporté mais il est lourd !
Je me suis ennuyé comme pas possible devant le match !
Un match horrible de nos joueurs et même lamentable.
Aucune envie, aucune énergie, aucun mouvement, aucune combinaison.
Rien de chez rien !
C'est vrai qu'il n'y avait aucun intérêt à essayer de gagner puisqu'ils semblent se contenter de leur classement !
Le seul à sortir du lot = Mata
Et un petit peu Tolisso.
Comment peut on laisser Abner sur la pelouse alors qu’il y Barisic sur le banc ?. Cet arrière gauche est le pire de l’OL depuis Garrigues dans les années 70/80. Nul en défense et nul en attaque. Et il a été international brésilien…Une belle carotte du Betis Séville. Avec lui au Mercato d’hiver doivent partir : Maitland-Niles trop nonchalant, Mata trop friable, Satriano plus fait pour le foot de haut niveau, Molebe pour la plue value. Prendre un AD, un AC, un 10 ou 8 et un 7 et un 9. Sachant qu’à part Fofana, les Nuamah et autre Mangala ne seront pas au top avant la saison prochaine.
La synthèse de ce match : Moreira et Greif ,au milieu d’un faible collectif. 0/0 était vraiment le mieux que l’on puisse ramener de Bourgogne.🥺
On parle souvent de l'absence de Fofana mais les absences de Morton et Tagliafico pèsent lourd aussi...
Très juste Tonga !
Et pendant ce temps là , Sage continue son bel apprentissage et l'autre cocu de Textor admire qu'il s'est planté au delà du financier...........
Comment gagner un match avec Satriano dans son équipe ? Ce joueur ne sert à rien, ne marque aucun but et ne fait que des fautes. Je préfère encore jouer à 10 que jouer avec Satriano. Pour les compos avec Satriano, je serai très septique sur nos possibilités de gagner. Vivement que ce joueur quitte l’Ol !
Il n’a pas le niveau pour jouer en ligue 1 encore moins à l’Ol.
Soyont positif
Nous allons nous maitenir en L1, c'est déja ca 😒
Pour le reste, illusion totale
Auxerre a buté sur Mata et Greif , mais aurait mérité de l'emporter .
Côté OL rien à signaler , des tirs au pigeon , des tirs dans les bras du gardien , du déchet technique , un quatuor d'attaque inoffensif .
En défense nos latéraux ont encore été très moyens pour ne pas dire mauvais ...
Au milieu rien de brillant un Tessman qui a fait le taf défensif mais nul à la relance , pas de meneur de jeu , pas d'avant centre , un karabec incapable de percuter sur son aile .
Merah a bu le bouillon , match raté complet de sa part .
Match terne et sans saveur de Tolisso .
Bref c'était très faible et c'est assez inquiétant je dois dire .
Avec 3 Moreira devant, on serait revenu avec 5/0 au compteur.🤔🙄
Cette impuissance criante à ne pas pouvoir marquer de buts ,met très mal à l’aise, et engendre beaucoup de frustration pour un supporter.
Tu regrettes Nuamah au final ?
😉
Je vais finir, oui.🤣
Et pourtant même Moreira a plutôt été transparent ce soir (ou à minima sans imagination).
Moreira a raté tous ses derniers gestes , il tire le plus souvent aux pigeons .
Fab , Juni , on a bien vu le même match ? Il a eu un sacré volume de jeu , et ce pendant 93 minutes de jeu.
Si vous taillez un costume à Alfonso, quelle appréciation allez- vous mettre au reste de l’équipe???
Merci à grief et à mata qui ont été tres bons
Par contre satriano c est le flop, et tessmann à été mauvais, sauf en passant derrière ou il a fait le boulot.
Mais qu'elle faiblesse offensivement.
C était lent, sans idée, mou, et sans envie, surtout en 1ere mi temps.
Il va falloir monter ce qu'on vaux face aux petits.
Je veux bien les absences, mais ce soir c est uen question d envie de gagner qu'on avait pas.
Maintenant, va falloir enchaîner 3 victoires sur les dernières matchs en l1
On passe quand même de Fofafna Cherki Lacazette à Sulc satriano... C'est comme passer d'une salade césar à une salade sans sauce même pas lavée.
Le podium s'est bien dégagé , il y aura le Qsg et l'OM , auquel se joindra Lens , content pour pierrot .
L'OL terminera loin derrière .
Kang assure avec applomb qu'ils vont revenir dans le top , ça prendra peut être un an , ou deux avance t'elle .
Je ne vois pas comment elle peut affirmer ça ainsi , avec l'état des finances du club .
Elle se croit peut être encore dans le football féminin , mais la donne est tout autre chez les garçons .
j'ai envie de dire à Endrick , ne viens pas ici pauvre fou !!
Ya quand même Fofana Nuamah qui devraient revenir, ça change quand même l'équipe !
nuamah je n'y crois guère , pas avant mars
Merci à Greif qui nous ramène un point à lui tout seul ; un point qui comptera au décompte final peut être.