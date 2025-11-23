Actualités
Sans idée, l’OL ramène un point d’Auxerre (0-0)

    • Dominateur avec le ballon, l’OL a manqué de génie offensif pour espérer ramener les trois points d’Auxerre (0-0). Les Lyonnais ne sont d'ailleurs pas passés loin de la correctionnelle en première mi-temps.

    C’est un match qui sentait le piège par pleins d’aspects. Un retour de trêve qui ne réussit jamais vraiment à l’OL, une formation lyonnaise décimée avec neuf absents et non des moindres et surtout une équipe d’Auxerre qui joue son maintien à la maison. Ajoutez à tout ça,  un temps glacial à l’Abbé-Deschamps et le cocktail était presque parfait pour voir l’OL continuer sur sa mauvaise série. Malgré une relative urgence de points pour rester au contact du haut du tableau, les Lyonnais ont eu toutes les peines du monde en Bourgogne et repartent avec un pauvre point (0-0).

    Greif repousse un penalty

    Pour ce premier rendez-vous d’après trêve, Paulo Fonseca n’avait pas vraiment le choix des hommes. Il a aligné au coup d’envoi ses onze éléments les plus expérimentés du moment. Face à la lanterne rouge de la Ligue 1, cela devait suffire pour au moins se montrer dangereux. Ce n’est pas vraiment le scénario qui s’est produit. Bien trop timorés, les joueurs lyonnais ont avant tout cherché à faire tourner derrière, sans trouver le point d’appui pour avancer. Aligné en pointe, Martin Satriano a eu une belle occasion de la tête à la 7e, mais ce fut à peu près tout pour l’Uruguayen qui s’est même permis le luxe de faire une remise de la tête sur Sulc alors qu’il avait presque le but ouvert devant lui à l’heure de jeu.

    Ce fut d’ailleurs le seul frisson lyonnais dans le bon sens. Car dans l’ambiance glaciale d’Auxerre, il y avait beaucoup de chaleur sur le but de Greif. Au quart d’heure de jeu, l’AJA a bien pensé ouvrir le score par Matondo mais l’arbitre est revenu sur sa décision pour une faut sur Mata. Une première alerte qui en a appelé une deuxième, dix minutes plus tard. Après une passe ratée, Niakhaté a concédé un penalty sur Mara. Fort heureusement, Greif s’est étendu de tout son double mètre pour repousser la tentative de Sinayoko (23e).

    Toujours ce problème devant

    Le ballon a souvent navigué dans la surface lyonnaise, mais sans danger et heureusement. A 0-0 à la pause, l’OL s’en est plutôt bien sorti et est revenu avec de meilleures intentions en seconde période. Merah a laissé sa place à Sulc dès le retour des vestiaires et en cinq minutes, le septième de Ligue 1 a eu plus d’occasion qu’en 45. Malheureusement, Léon a bien sorti la tête de Moreira (48e) avant que Tolisso se demande encore comment il a pu rater le cadre de la tête dans les six mètres auxerrois (53e).

    Bien plus sur un jeu direct, l’OL peut malgré tout remercier Mata qui a colmaté beaucoup de brèches et eu toujours un pied ou un genou pour empêcher l’ouverture du score adverse. Entre deux équipes pas vraiment en confiance, la question était de savoir qui craquerait en premier. Touché en première mi-temps, Greif a veillé au grain tandis que Fonseca lançait Adil Hamdani dans le grand bain pour les dix dernières minutes à seulement 16 ans. Le jeune n'a pas eu froid aux yeux mais c'est bien son pendant à gauche qui a poussé Léon à la parade en fin de match.

