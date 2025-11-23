Auxerre - OL (0-0) : top, flop, ce qu’il faut retenir

Dans le dur offensivement, l'OL a au moins réussi à ne pas encaisser de but. Retrouvez le top et le flop de la rédaction.

On a aimé

La paire Greif - Mata a assuré le point

Quand on ne peut pas, il faut savoir ne pas perdre, même contre le dernier de Ligue 1. L’OL a au moins réussi ça ce dimanche après-midi à Auxerre. Ce n’est clairement pas suffisant pour un club qui veut jouer les places européennes. D’ailleurs, ce point sans être miraculeux porte le sceau de Clinton Mata et Dominik Greif. Sans l’Angolais et le Slovaque, la déception aurait certainement été encore un peu plus grand dans les rangs lyonnais. Sorti à l’heure de jeu, Mata a donné de sa personne pour empêcher l’AJA d’ouvrir le score. Ayant contré plusieurs tirs, il a toujours eu un pied ou une partie de son corps pour couper l’herbe sous le pied des Auxerrois.

Il joue bien le coup sur le 1-0 auxerrois même si la faute de Mara est bien là. Touché, il faut espérer qu’il ne soit pas forfait pour les prochaines rencontres. Quand ce ne fut pas lui, ce fut Greif qui a fait parler son jeu sur sa ligne. Il y a eu le penalty arrêté bien évidemment, mais en deuxième mi-temps, le Slovaque a repoussé deux, trois tentatives très dangereuses des hommes de Christophe Pélissier. Moins bien ces derniers temps, il a répondu présent à l’Abbé-Deschamps.

On n’a moins aimé

Toujours aussi compliqué avec Satriano

La recherche d'un attaquant est une priorité pour la direction sportive et l'on sait pourquoi. Ce n'est pas une nouveauté mais le match à Auxerre a encore mise en lumière cette incapacité de l'OL à se montrer dangereux. Alors oui, Léon a été obligé de faire des parades, mais cela est avant tout venu de tentatives d'Afonso Moreira. Pour Satriano, il y a eu une tête d'entrée (7e) mais à côté de ça, rien. L'Uruguayen se bat, n'est pas avare d'efforts, mais cela ne suffit pas pour un attaquant. Il faut des statistiques et elles ne sont pas là pour l'ancien Lensois. En manque de confiance, Satriano a même laissé passer une belle opportunité de mettre l'OL devant en la jouant trop collectif pour remiser sur Sulc. L'intention était belle, mais à la fin, on se demande pourquoi il n'a pas pris sa chance en renvoyant de la tête le ballon du côté d'où venait le centre...