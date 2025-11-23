Maciel (OL) : "Il faut qu'on comprenne qu'on joue aussi notre vie"

Inoffensif contre Auxerre, l'OL ne méritait pas bien mieux qu'un nul ce dimanche pour la 13e journée de Ligue 1. Après la rencontre, Jorge Maciel ne digérait pas la première mi-temps de son équipe.

De notre envoyé spécial à Auxerre.

Est-ce que l'OL pouvait faire beaucoup mieux ce soir, car vous avez manqué un peu d'allant en première mi-temps ?

Je suis tout à fait d'accord. Déjà, on a manqué l'occasion de prendre les trois points dans un moment important comme celui-là. Pendant 45 minutes, on a joué contre une équipe qui a montré beaucoup plus d'envie que nous, qui était beaucoup plus présente sur le deuxième ballon. C'est surtout le vrai mental compétitif qu'on doit avoir en Ligue 1 qu'il nous a manqué. 0-0 à la mi-temps, on se dit qu'on a encore 45 minutes pour faire quelque chose de mieux. Parce qu'on peut et on doit faire mieux. Déjà, on doit faire mieux, on doit savoir que l'ambition, il ne faut pas l'annoncer, il faut la montrer.

Aujourd'hui, on a passé la première mi-temps sans montrer beaucoup des actions qui accompagnent le niveau d'ambition qu'on a. Il faut qu'on apprenne aussi à comprendre que quand les autres jouent leur vie, on joue aussi notre vie. De façon différente, parce qu'on ne joue pas pour l'instant le maintien. Mais si on veut vraiment avoir une vie qui est belle, qui est meilleure, et si on veut regarder en haut, il faut vraiment montrer autre chose.

"On doit lutter contre les contraintes de l'effectif"

N'êtes-vous pas confronté aux limites de la qualité de votre effectif tout simplement ?

On sait les circonstances, on sait le groupe qu'on a, et on adore le groupe qu'on a. Aujourd'hui, on a fait vraiment quelque chose d'intéressant. Par exemple, on savait que Clinton (Mata) était dans les limites. On ne savait pas combien de temps il allait durer pendant le match. Et il y a Tanner (Tessmann) qui recule en défense centrale. Il fait une performance très intéressante comme central.Donc c'est notre réalité. On va s'adapter. On va essayer de lutter contre toutes les contraintes qu'on peut avoir.

Qu'est-ce qui a manqué offensivement ce (dimanche) soir ?

Il y a Martin (Satriano) qui travaille beaucoup entre les centraux, mais finalement, il est tout seul. On avait les deux milieux un peu loin. Quand on dégageait, on était loin pour le deuxième ballon. On n'avait pas de solutions, ni de demandes dans la profondeur. On a renversé le jeu parfois, ça a créé quelques situations de un contre un sur les côtés. C'est quelque chose dont on a besoin. Pour avoir un jeu de qualité, il faut avoir un peu de tout. Le jeu dans le pied, l'alternative, c'est dans la profondeur. Parfois, c'est frustrant pour les joueurs qui font des mouvements mais ne reçoivent pas le ballon, mais ça créé des espaces pour les autres. Aujourd'hui, on a manqué de ça surtout en première mi-temps.