Maciel (OL) : "Il faut qu'on comprenne qu'on joue aussi notre vie"

Inoffensif contre Auxerre, l'OL ne méritait pas bien mieux qu'un nul ce dimanche pour la 13e journée de Ligue 1. Après la rencontre, Jorge Maciel ne digérait pas la première mi-temps de son équipe.
De notre envoyé spécial à Auxerre.
Est-ce que l'OL pouvait faire beaucoup mieux ce soir, car vous avez manqué un peu d'allant en première mi-temps ?
Je suis tout à fait d'accord. Déjà, on a manqué l'occasion de prendre les trois points dans un moment important comme celui-là. Pendant 45 minutes, on a joué contre une équipe qui a montré beaucoup plus d'envie que nous, qui était beaucoup plus présente sur le deuxième ballon. C'est surtout le vrai mental compétitif qu'on doit avoir en Ligue 1 qu'il nous a manqué. 0-0 à la mi-temps, on se dit qu'on a encore 45 minutes pour faire quelque chose de mieux. Parce qu'on peut et on doit faire mieux. Déjà, on doit faire mieux, on doit savoir que l'ambition, il ne faut pas l'annoncer, il faut la montrer.
Aujourd'hui, on a passé la première mi-temps sans montrer beaucoup des actions qui accompagnent le niveau d'ambition qu'on a. Il faut qu'on apprenne aussi à comprendre que quand les autres jouent leur vie, on joue aussi notre vie. De façon différente, parce qu'on ne joue pas pour l'instant le maintien. Mais si on veut vraiment avoir une vie qui est belle, qui est meilleure, et si on veut regarder en haut, il faut vraiment montrer autre chose.
"On doit lutter contre les contraintes de l'effectif"
N'êtes-vous pas confronté aux limites de la qualité de votre effectif tout simplement ?
On sait les circonstances, on sait le groupe qu'on a, et on adore le groupe qu'on a. Aujourd'hui, on a fait vraiment quelque chose d'intéressant. Par exemple, on savait que Clinton (Mata) était dans les limites. On ne savait pas combien de temps il allait durer pendant le match. Et il y a Tanner (Tessmann) qui recule en défense centrale. Il fait une performance très intéressante comme central.Donc c'est notre réalité. On va s'adapter. On va essayer de lutter contre toutes les contraintes qu'on peut avoir.
Qu'est-ce qui a manqué offensivement ce (dimanche) soir ?
Il y a Martin (Satriano) qui travaille beaucoup entre les centraux, mais finalement, il est tout seul. On avait les deux milieux un peu loin. Quand on dégageait, on était loin pour le deuxième ballon. On n'avait pas de solutions, ni de demandes dans la profondeur. On a renversé le jeu parfois, ça a créé quelques situations de un contre un sur les côtés. C'est quelque chose dont on a besoin. Pour avoir un jeu de qualité, il faut avoir un peu de tout. Le jeu dans le pied, l'alternative, c'est dans la profondeur. Parfois, c'est frustrant pour les joueurs qui font des mouvements mais ne reçoivent pas le ballon, mais ça créé des espaces pour les autres. Aujourd'hui, on a manqué de ça surtout en première mi-temps.
ce que j'ai écrit dans un autre post d'après match "Quant aux déclarations d'après match de Maciel elles me rappelllent ceux des denrières années de JMA quand Caqueret ou Lopes après des matchs dégeulasses, venaient nous faire leur petit numéro relevant à la fois du déni, des fausses excuses, du "on fera mieux la prochaine fois" qui n'arrivait jamais .. bref ce qui justifiait mon pseudo !"
Il doit donc aussi balayer devant sa porte ce brave garçon ! " je commence à en avoir assez du coaching catastrophique de seconde mi temps, des Karabec et Satriano transparents peuvent rester sur le terrain impunément et on fait rentrer un pauvre inconnu Hamdani à 5 minutes de la fin sans essayer un international U19 anglais ... cela fait des semaines que j'aimerais voir Gomes Rodriguez, on se demande ce qu'il leurs a fait ? il m'arrive parfois de regretter Sage c'est dire ..."
Pas compris ce que tu reproches à Fonseca/Maciel sur ce match, ni sur ses propos d'après match. On a vu ce qu'ont donné Gomes Rodriguez et Molebe par le passé. Faut arrêter de penser que le match aurait changé s'ils étaient rentrés. On a un effectif trop juste et on n'arrivait pas à sortir de notre moitié de terrain en première mi temps parce qu'on s'est fait rentrer dedans par des morts de faim. Beaucoup de joueurs étaient trop passifs. Morton nous a affreusement manqué et Tolisso ne peut pas être au four et au moulin, comme il arrive si bien à le faire avec lui. Depuis le début de la saison, c'est Coco qui anime le jeu, et quand il est aussi bas, il ne peut pas le faire. C'est pas plus compliqué, et c'était prévisible qu'on passerait pas des moments comme cela. Faut être réaliste, on n'a pas assez de joueurs de qualités dans le groupe. Fonseca fait déjà des miracles avec cet effectif.
"On a vu ce qu'ont donné Gomes Rodriguez et Molebe par le passé."
Gomes Rodriguez a joué :
- 19 minutes la saison dernière avec l'OL pro
- 0 minutes cette saison avec l'OL pro
https://www.transfermarkt.fr/alejandro-gomes-rodriguez/leistungsdaten/spieler/1108478
Je te félicite donc Mopi d'avoir un avis aussi définitif et péremptoire sur le niveau d'un joueur après 19 minutes en tout et pour tout.
En termes de finesse d'analyse, on dirait un électeur de Bolsonaro 😉
"on a vu ce qu'ont donné AGR et Molebe par le passé" ?? AGR il a 0 minute en pro cette saison... Je veux bien que tu me dises quand tu as vu ce qu'il donne...
Ensuite sur Fonseca et son adjoint, c'est eux, par les compo et l'absence de décisions fortes en cours de match, qui ancrent dans l'esprit des joueurs que peu importe le niveau qu'ils affichent il n'y aura pas de conséquences...
@ Tonga
Si tu veux échanger, reste poli. Me comparer à un électeur de Bolsonaro, suite à mon mon intervention, n'a rien à faire dans ce type de forum.
Bon sang ce que Sage peut me manquer...
Textor, sois maudit jusqu'à la 30ème génération...
Sage c'est notre Ted Lasso national. Le mec quand il est arrivé à Lens il a été adopté tout de suite. Apparemment il traîne dans les bars populaires, ll va ou les supporters lensois sont le plus souvent.
Quand on lui a demandé si ça le dérangeait pas d'avoir comme troisième adjoint un gars du Club, il a tout de suite dit oui.
Pour le coup je suis bien d'accord avec ce qu'il dit .
En effet , il fallait venir pour prendre les trois points , c'était un moment important et il fallait le jouer comme si on jouait notre vie en bas de tableau pour le maintien .
Au lieu de ça ils ont joué tranquillou en retombant dans leurs travers , sans impact , tandis que l'aja nous marchait dessus .
La faute aussi a un milieu trop léger , Tessman finalement ne serait il pas meilleur en DC ?
ça pourrait remettre Mata a son poste de latéral ( car honnêtement Amn est définitivement mauvais en latéral mais ce n'est pas son poste , il était bien meilleur plus haut contre le Qsg !!! ) .
Merah n'a pas surnagé face à une équipe qui gagnait ses duels et coco s'est retrouvé un peu seul .
J'avais dit que si on ne gagnait pas contre la lanterne rouge il ne faudrait rien ambitionner cette saison .
Je pense qu'on y est .
Alors batailler pour finir 7ème notre place habituelle ou 6ème à l'arrache , ce sera bien le max.
Et en perdant tous nos meilleurs joueurs de la saison dernière , comment espérer un meilleur classement ça semblait utopique et on commence à voir que ça l'est .
Fofana et Morton nous ont fait rêver a un top 5 en début de saison , mais la réalité nous revient aujourd'hui en pleine face .
Néanmoins , si on ne met pas d'impact , d'envie , comme en première mi temps , c'est encore pire et ça donne cette piteuse prestation .
C'est peut être aussi, et surtout, au staff de le comprendre. Satriano il n'a jamais marqué de but même en confiance à Brest, il ne progressera pas. C'est quoi l'intérêt d'insister ? Faut lancer AGR ou Molebe, retardez Moreira c'est pareil il était interdit de terrain avant la blessure de Fofana et maintenant il explose au haut niveau... Si on n'essaie pas on ne saura pas.
Tessman et AMN faut les prendre en tête à tête le matin et leur demander "bon t'as envie de jouer aujourd'hui ou pas ?" Sinon c'est le banc.
Bref, remettre en cause (à juste titre) l'attitude des joueurs, si on leur fait comprendre, dans le même temps, que quoi qu'ils fassent et peu importe le niveau qu'ils affichent il n'y aura aucune conséquence pour eux ça n'a aucun sens
l'OL rentre dans le rang
On a sur performé en début de saison, on sous performe actuellement
La vérité se trouve sans doute un peu entre les deux
Faudrait prendre 6 points a domicile contre nantes et le havre prochainement sous peine d'être vite largué mais avec nos breles en attaque, pas évident de marquer
Bonsoir messieurs dames, mouai bon ce matin vu les forces en presence, j'aurais signer pour un nul heureux..
Et aujourd'hui c'est un nul tres heureux, entre le penalty et le but refusé sincèrement je trouve qu'on a eu de la chance, Greif nous sauve encore..
Faut arrêter de regarder le classement avant un match, on a le pire effectif offensif depuis le retour en L1, nous sommes inférieur à tout le monde, quand je vois que gOLdorak s'en prend encore à Fofana, alors que c'était juste lui le facteurX qui nous a permis d'aller gagner à Lens et Lille, de battre Marseille et Strasbourg, qu'il était juste premier au classement à la moyenne de L'Equipe et que depuis qu'il n'est plus la, on a plus gagner un seul match... (derniere victoire contre Strasbourg)
Quand je me rappelle de certain commentaires sur Lacazette l'an dernier..
Ben oui c'est juste normal de ne plus battre personne quand tu n'a personne pour planter..
On aurait pu jouer un jour de plus on aurait pas marquer..
Quand en plus Morton, Tagliafico, Nuamah, Fofana sont blessé ou suspendu faut juste prier pour ne pas perdre peu importe si c'est Auxerre, Le Havre ou Nantes en face on ne peut pas faire mieux donc bravo prenons quelques points et si ya un miracle à la treve on pourra peut etre ambitionné quelque chose mais aujourd'hui sincèrement rien à reprocher à personne, si ce n'est gOLdorak qui est toujours à côté de la plaque..