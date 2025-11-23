Actualités
Le stade de l'Abbé-Deschamps à Auxerre
Le stade de l’Abbé-Deschamps à Auxerre

Auxerre - OL : l’Abbé-Deschamps à guichets fermés

  • par David Hernandez

    • Malgré la situation sportive compliquée, l’AJ Auxerre peut compter sur le soutien de ses supporters. Pour la venue de l’OL, le stade de l’Abbé-Deschamps affichera complet.

    bbéPas de fracture pour le moment. Actuellement lanterne rouge de Ligue 1, l’AJ Auxerre est encore loin d’avoir dit adieux à ses espoirs de maintien. Ce dimanche, ce n’est que la 13e journée et il en restera encore beaucoup d’autres derrière. Néanmoins, avec trois réceptions sur les quatre derniers matchs en 2025, les joueurs de Christophe Pélissier se doivent de prendre des points pour ne pas se laisser décrocher et remonter de quelques places. Avec ces matchs à la maison, l’AJA espère que le soutien du public aidera à faire basculer les choses du bon côté.

    800 supporters lyonnais attendus

    Pour le moment, les supporters auxerrois ont décidé de faire front avec leur équipe. Pas de cassure et un soutien toujours bien présent. Pour preuve, ce dimanche (15h), le stade de l’Abbé-Deschamps affichera complet, malgré le froid qui peut toucher l’Yonne, comme la France entière. Le club auxerrois a en effet annoncé que les près de 18 000 places avaient trouvé preneur. L’OL ne sera pas en reste puisque 800 supporters lyonnais sont annoncés dans le parcage visiteurs, après une arrivée encadrée pour rejoindre l’enceinte bourguignonne.

    à lire également
    Tyler Morton exclu lors de Rennes - OL
    À Auxerre, l’OL va tenter de finir enfin à onze

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Le stade de l'Abbé-Deschamps à Auxerre
    Auxerre - OL : l’Abbé-Deschamps à guichets fermés 12:30
    Tyler Morton exclu lors de Rennes - OL
    À Auxerre, l’OL va tenter de finir enfin à onze 11:45
    Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
    OL, Tagliafico, Brésil… Abner s’exprime 11:00
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : la réserve accroche un nul à la dernière minute 10:15
    Jule Brand après son but lors d'OL Lyonnes - St Pölten
    Giraldez, Brand, Damaris... les réactions après OL Lyonnes - Strasbourg 09:30
    Corentin Tolisso face à Sinaly Diomandé lors d'Auxerre - OL
    Auxerre - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 08:45
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    OL : une classe biberon en journée découverte à Auxerre 08:00
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    OL : relance obligatoire à Auxerre 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Ada Hegerberg contre Wolfsburg
    Face à Strasbourg, l'OL Lyonnes n'a pas pris de coup de froid 22/11/25
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes - Strasbourg : Renard seule rescapée de Turin dans le onze 22/11/25
    Adil Hamdani, attaquant des U17 de l'OL
    OL : première pour Hamdani et Fall, Maitland-Niles présent à Auxerre 22/11/25
    Pavel Sulc et Afonso Moreira lors de Paris FC - OL.
    Auxerre - OL : Sulc ne pourra "disputer que quelques minutes" 22/11/25
    Rémi Himbert buteur avec l'équipe de France U18
    OL Académie : Himbert va déjà faire son retour en réserve 22/11/25
    Les joueurs de l'OL avec le maillot de Malick Fofana
    L’OL prendra la direction d’Auxerre dès ce samedi 22/11/25
    Christophe Pélissier lors du match face à l'OL, le vendredi 4 mars 2022
    Pélissier (Auxerre) : "L’OL a gardé une stabilité défensive" 22/11/25
    Les joueurs de l'OL après la défaite contre Toulouse
    Un retour de trêve toujours compliqué pour l’OL 22/11/25
    Romy Fournier, arbitre
    OL Lyonnes - Strasbourg : Romy Fournier au sifflet ce samedi (21h) 22/11/25
    Bruno Guimarães
    Quand Guardiola tombait sous le charme de Guimarães à l’OL 22/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut