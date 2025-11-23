Auxerre - OL : l’Abbé-Deschamps à guichets fermés

Malgré la situation sportive compliquée, l’AJ Auxerre peut compter sur le soutien de ses supporters. Pour la venue de l’OL, le stade de l’Abbé-Deschamps affichera complet.

bbéPas de fracture pour le moment. Actuellement lanterne rouge de Ligue 1, l’AJ Auxerre est encore loin d’avoir dit adieux à ses espoirs de maintien. Ce dimanche, ce n’est que la 13e journée et il en restera encore beaucoup d’autres derrière. Néanmoins, avec trois réceptions sur les quatre derniers matchs en 2025, les joueurs de Christophe Pélissier se doivent de prendre des points pour ne pas se laisser décrocher et remonter de quelques places. Avec ces matchs à la maison, l’AJA espère que le soutien du public aidera à faire basculer les choses du bon côté.

800 supporters lyonnais attendus

Pour le moment, les supporters auxerrois ont décidé de faire front avec leur équipe. Pas de cassure et un soutien toujours bien présent. Pour preuve, ce dimanche (15h), le stade de l’Abbé-Deschamps affichera complet, malgré le froid qui peut toucher l’Yonne, comme la France entière. Le club auxerrois a en effet annoncé que les près de 18 000 places avaient trouvé preneur. L’OL ne sera pas en reste puisque 800 supporters lyonnais sont annoncés dans le parcage visiteurs, après une arrivée encadrée pour rejoindre l’enceinte bourguignonne.