Dans cette trêve internationale, Jonatan Giraldez a vu son effectif se réduire comme neige au soleil. Sans les blessées de dernières minutes, seules Wendie Renard, Korbin Shrader et Féérine Belhadj ont retrouvé Décines depuis lundi.

Il avait déjà connu ça au FC Barcelone, mais Jonatan Giraldez n’avait peut-être pas connu à ce point la situation qu’il vit depuis quelques mois à l’OL Lyonnes. Disposant d’un groupe de qualité, l’entraîneur espagnol doit forcément composer avec des départs à chaque trêve internationale. Et ils sont plus que nombreux. Pour cette fin novembre, c’est un véritable exode qui s’est produit après la large victoire contre Strasbourg samedi dernier (5-0). Dix-neuf joueuses de l’OL Lyonnes ont mis les voiles vers leur sélection respectives. De quoi réduire considérablement le groupe à la disposition de Giraldez depuis lundi et la reprise de l’entraînement.

Si les blessures de Marie-Antoinette Katoto et Selma Bacha ont poussé les deux joueuses à faire une croix sur le rassemblement des Bleues, elles ne sont que trois à être opérationnelles physiquement au GOLTC. Depuis lundi et jusqu’à jeudi, Wendie Renard, Korbin Shrader et Féérine Belhadj sont les seules Lyonnaises à prendre part aux séances collectives. Le tout en étant accompagnées par quelques joueuses de l’Académie, histoire d’avoir un semblant de groupe.