Actualités
Korbin Albert (OL Lyonnes) à l'entraînement
Korbin Albert (OL Lyonnes) à l’entraînement (crédit : David Hernandez)

OL Lyonnes : seules Renard, Shrader et Belhadj sont restées à Décines

  • par David Hernandez

    • Dans cette trêve internationale, Jonatan Giraldez a vu son effectif se réduire comme neige au soleil. Sans les blessées de dernières minutes, seules Wendie Renard, Korbin Shrader et Féérine Belhadj ont retrouvé Décines depuis lundi.

    Il avait déjà connu ça au FC Barcelone, mais Jonatan Giraldez n’avait peut-être pas connu à ce point la situation qu’il vit depuis quelques mois à l’OL Lyonnes. Disposant d’un groupe de qualité, l’entraîneur espagnol doit forcément composer avec des départs à chaque trêve internationale. Et ils sont plus que nombreux. Pour cette fin novembre, c’est un véritable exode qui s’est produit après la large victoire contre Strasbourg samedi dernier (5-0). Dix-neuf joueuses de l’OL Lyonnes ont mis les voiles vers leur sélection respectives. De quoi réduire considérablement le groupe à la disposition de Giraldez depuis lundi et la reprise de l’entraînement.

    Si les blessures de Marie-Antoinette Katoto et Selma Bacha ont poussé les deux joueuses à faire une croix sur le rassemblement des Bleues, elles ne sont que trois à être opérationnelles physiquement au GOLTC. Depuis lundi et jusqu’à jeudi, Wendie Renard, Korbin Shrader et Féérine Belhadj sont les seules Lyonnaises à prendre part aux séances collectives. Le tout en étant accompagnées par quelques joueuses de l’Académie, histoire d’avoir un semblant de groupe.

    à lire également
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : la programmation des J11 à J13 dévoilées

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Korbin Albert (OL Lyonnes) à l'entraînement
    OL Lyonnes : seules Renard, Shrader et Belhadj sont restées à Décines 13:30
    Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL
    OL - commission de discipline : Louis-Jean et Maciel en visio depuis la Serbie 12:40
    Dominik Greif félicité par Clinton Mata lors de Brest - OL
    Maccabi Tel Aviv - OL : Mata absent de l'entraînement, Greif bien présent 11:50
    Jean-Michel Aulas et Tony Parker lors d'un match de l'ASVEL
    L’OL associé à l'ASVEL pour la NBA Europe ? Alexandre Aulas y pense 11:00
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : la programmation des J11 à J13 dévoilées 10:15
    John Textor avec les supporters de Botafogo
    Botafogo réclame de l’argent à Eagle Football, l’OL encore pointé 09:30
    Martin Satriano lors de Real Betis - OL
    OL : Satriano, victime du système ou vrai poids ? 08:45
    Adil Hamdani lors d'Auxerre - OL
    Ligue 1 : Adil Hamdani (OL), 2e plus jeune joueur lancé cette saison 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Le parcage des supporters de l'OL à Lens
    Maccabi Tel Aviv - OL : une centaine de courageux Lyonnais en Serbie 07:30
    TKYDG du 31 mars
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 24 novembre en podcast  25/11/25
    Paulo Fonseca
    Le programme de l'OL avant d'affronter le Maccabi Tel Aviv 25/11/25
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL contre Manchester United
    OL : "Les équipes de Fonseca sont bien organisées", juge Luís Dias, ancien du Sporting CP 25/11/25
    Corentin Tolisso au duel avec Warren Zaïre-Emery lors d'OL - PSG.
    5 matchs sans victoire pour l'OL, retour au début de l'année 2025 25/11/25
    Selma Bacha avec la France lors de la Coupe du monde 2023
    France : Selma Bacha (OL Lyonnes) à son tour forfait 25/11/25
    Le Maccabi Tel-Aviv s'est un peu rassuré avant d'affronter l'OL 25/11/25
    Alice Sombath avec la France contre l'Angleterre
    OL Lyonnes : le calendrier des internationales 25/11/25
    Tyler Morton lors de Rennes - OL
    Ligue 1 : toujours pas pour l'OL après la trêve internationale 25/11/25
    Ligue Europa : des arbitres estoniens pour Maccabi Tel-Aviv - OL 25/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut