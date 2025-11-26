Actualités
OL - commission de discipline : Louis-Jean et Maciel en visio depuis la Serbie

    • Ce mercredi, Matthieu Louis-Jean et Jorge Maciel passent devant la commission de discipline. Le directeur technique et l’entraîneur adjoint de l'OL plaideront leur défense par visio, étant tous deux en Serbie au moment de l'audition.

    Ce mercredi matin, Matthieu Louis-Jean est venu faire un dernier état des lieux des troupes au GOLTC. Accompagné par Daniel Congré, coordinateur du club, le directeur technique de l’OL a constaté que Clinton Mata n’était pas de la partie, ce qui est tout sauf une surprise. À 15h30, Louis-Jean prendra la direction de la Serbie, comme l’ensemble de la délégation lyonnaise. Après un périple de deux heures d’avion et autant de bus, le directeur technique ne pourra se reposer tout de suite à Bačka Topola. Quand Paulo Fonseca et un joueur de l’OL se présenteront devant la presse sur les coups de 19h30 pour parler du match contre le Maccabi Tel Aviv, Matthieu Louis-Jean prendra place devant son ordinateur.

    Une sanction pour Nantes ou Lorient concernant Maciel ?

    Suite à ses propos après OL - PSG et à l’arbitrage de Benoit Bastien, le directeur technique passera devant la commission de discipline ce mercredi soir. Il plaidera sa cause et il ne sera pas le seul représentant lyonnais à le faire. Jorge Maciel devra également s’expliquer après ses différentes sorties médiatiques suite au choc contre le club parisien, comme celle où il avait déclaré que "la meilleure équipe d’Europe (le PSG) n’a pas besoin de jouer à 16, je compte la VAR aussi."

    Les deux membres de l’OL connaitront leur sanction un peu plus tard dans la soirée. Reste à savoir si Maciel sera privé de banc contre le FC Nantes, dimanche, ou si, comme pour les joueurs, la potentielle suspension prendra effet une semaine plus tard. Ce qui éviterait ainsi à l’OL de se retrouver sans coach face aux Canaris, avec le dernier match en tribunes de Paulo Fonseca.

    1 commentaire
    Juni38
      mer 26 Nov 25 à 12 h 44

      Au tribunal !
      Les sanctions tomberont plus tard .
      Ne jamais critiquer l'arbitrage , surtout quand on est l'OL !

      

    derniers commentaires
