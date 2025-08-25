Actualités
Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l’OL (crédit : David Hernandez)

Mercato : le mercato estival prend fin dans une semaine à 20h

  • par Antoine Lio
  • 1 Commentaire

    • Alors qu'il avait pour habitude de se refermer à minuit fin août, le mercato estival 2025 terminera le 1ᵉʳ septembre, dès 20 heures.

    Tic… Tac. Encore une semaine à patienter pour que les clubs finalisent le recrutement pour leur effectif 2025-2026. La coutume voulait que les mercatos s'achèvent pour 23h ou 23h59 afin d'éviter tout couac administratif. Mais cet été, il fermera les rideaux dès 20h et un premier septembre. La LFP voulant se coordonner avec les autres championnats européens (Angleterre, Italie, Allemagne). La Liga, elle, conserve la barrière de 23 h 59. Après avoir frôlé la catastrophe cet été, la direction lyonnaise a déjà bouclé l'arrivée de six nouveaux joueurs.

    Les dossiers brûlants Fofana et Buonanotte

    Recruter malin afin de respecter les restrictions liées à la DNCG. Voilà le nouvel objectif qui était fixé après le sauvetage en Ligue 1. L'OL a donc été contraint de se séparer des gros émoluments tout en recrutant à des prix modestes. Afonso Moreira, Ruben Kluivert, Pavel Šulc, Tyler Morton, Adam Karabec et récemment Dominik Greif. À en juger l'ambiance du groupe et leur début en Ligue 1, L'OL s'en sort peut-être mieux que ce que l'on aurait imaginé.

    Dans cette dernière ligne droite, il y aura encore du mouvement dans les rangs lyonnais. Le dossier Malick Fofana va tenir en haleine les supporters jusqu'au dernier moment, tandis que Saël Kumbedi pourrait bien rejoindre la Bundesliga. Côté arrivée, Facundo Buonanotte est d'accord pour venir, mais il reste à convaincre Brighton d'accepter de le prêter en Ligue 1. Reste également la question d'une doublure à la pointe de l'attaque. Un dossier qui pourrait bien se décanter en dernière minute.

    à lire également
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : les U17 lancés, les U19 accrochés
    1 commentaire
    1. Juni38
      Juni38 - lun 25 Août 25 à 14 h 13

      Les médias s'excitent et affirment que Fofana va partir .
      Quand à la presse anglaise , ils prétendent que l'OL cherche à tout prix à le vendre ...

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    Mercato : le mercato estival prend fin dans une semaine à 20h 14:00
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : les U17 lancés, les U19 accrochés 13:15
    Le plateau de TKYDG
    OL, OM, Mercato, Académie… votre avis nous intéresse 12:30
    De retour à l’OL, Tagliafico a apprécié l’accueil des supporters 11:45
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    Académie : Bojan Zekovic passe aspirant à l'OL 11:00
    Afonso Moreira lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - Metz (3-0) : soir de première pour Kluivert et Moreira 10:15
    La joie des joueurs de l'OL face à Metz.
    Ligue 1 : l’OL met fin à quatre ans et demi de disette 09:30
    La joie des joueurs de l'OL contre Metz
    Avec un visage séduisant, l’OL a conquis son public 08:45
    d'heure en heure
    TKYDG du 31 mars
    OL - Médias : TKYDG de retour ce lundi soir (19h) 08:00
    Facundo Buonanotte, joueur offensif argentin
    Mercato : l'OL tient son ailier droit mais... 07:30
    Saël Kumbedi lors de Hambourg - OL
    Mercato : les détails de l’accord OL - Wolfsburg pour Kumbedi 24/08/25
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL : un peu de repos avant de préparer l’OM 24/08/25
    Malick Fofana lors d'OL - Metz
    "Je vais le séquestrer"… l’OL prêt à tout pour garder Fofana 24/08/25
    La joies des joueurs de l'OL après le but d'Adam Karabec contre Metz
    L’OL veut "préserver cette communion" avec les supporters 24/08/25
    L'hommage à Bernard Lacombe lors d'OL - Metz
    Une succession d’hommages lors d’OL - Metz (3-0) 24/08/25
    Islam Halifa, capitaine de la réserve de l'OL contre Clermont
    Mercato : Halifa quitte l’OL pour le Red Star 24/08/25
    Sael Kumbedi lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - Mercato : Kumbedi sur le départ ? 24/08/25
    Michele Kang, présidente de l'OL contre Metz
    OL - Metz : Kang présente pour la première à la maison 24/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut