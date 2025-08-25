Mercato : le mercato estival prend fin dans une semaine à 20h

Alors qu'il avait pour habitude de se refermer à minuit fin août, le mercato estival 2025 terminera le 1ᵉʳ septembre, dès 20 heures.

Tic… Tac. Encore une semaine à patienter pour que les clubs finalisent le recrutement pour leur effectif 2025-2026. La coutume voulait que les mercatos s'achèvent pour 23h ou 23h59 afin d'éviter tout couac administratif. Mais cet été, il fermera les rideaux dès 20h et un premier septembre. La LFP voulant se coordonner avec les autres championnats européens (Angleterre, Italie, Allemagne). La Liga, elle, conserve la barrière de 23 h 59. Après avoir frôlé la catastrophe cet été, la direction lyonnaise a déjà bouclé l'arrivée de six nouveaux joueurs.

Les dossiers brûlants Fofana et Buonanotte

Recruter malin afin de respecter les restrictions liées à la DNCG. Voilà le nouvel objectif qui était fixé après le sauvetage en Ligue 1. L'OL a donc été contraint de se séparer des gros émoluments tout en recrutant à des prix modestes. Afonso Moreira, Ruben Kluivert, Pavel Šulc, Tyler Morton, Adam Karabec et récemment Dominik Greif. À en juger l'ambiance du groupe et leur début en Ligue 1, L'OL s'en sort peut-être mieux que ce que l'on aurait imaginé.

Dans cette dernière ligne droite, il y aura encore du mouvement dans les rangs lyonnais. Le dossier Malick Fofana va tenir en haleine les supporters jusqu'au dernier moment, tandis que Saël Kumbedi pourrait bien rejoindre la Bundesliga. Côté arrivée, Facundo Buonanotte est d'accord pour venir, mais il reste à convaincre Brighton d'accepter de le prêter en Ligue 1. Reste également la question d'une doublure à la pointe de l'attaque. Un dossier qui pourrait bien se décanter en dernière minute.