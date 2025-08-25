Mercato : l'OL tient son ailier droit mais...

À la recherche d’un ailier droit titulaire, l’OL a avancé ses pions sur Facundo Buonanotte. Le discours de Paulo Fonseca a séduit l'Argentin, d'accord pour venir, mais reste encore à convaincre Brighton de le prêter en Ligue 1.

Après Ainsley Maitland-Niles à Lens, Pavel Sulc a été lancé dans le grand bain samedi soir face à Metz pour occuper le rôle d’ailier droit. Si le Tchèque s’est montré décisif avec une passe décisive pour Malick Fofana, cela est avant tout intervenu en étant au cœur du jeu et surtout côté gauche. La question de l’ailier droit est un sujet qui tracasse en interne à l'OL depuis quelques semaines.

Paulo Fonseca et Matthieu Louis-Jean avaient d’ailleurs rapidement annoncé que ce mois d’août servirait à renforcer les postes offensifs. Le directeur technique l’a encore rappelé samedi soir et l’une des pistes ciblées serait enfin d’accord pour venir à l’OL, d’après L’Equipe. Activé il y a déjà quelques semaines, l’intérêt lyonnais pour Facundo Buonanotte aurait passé une étape supplémentaire.

Brighton ne veut que la Premier League

Ayant échangé à plusieurs reprises avec Paulo Fonseca et la direction rhodanienne, le gaucher argentin aurait accepté de venir entre Rhône et Saône cette saison dans le cadre d’un prêt. À une semaine de la fin du mercato, ce serait une très grosse pioche pour l’OL, car l’international de l’Albiceleste (2 sélections) est notamment sur le radar du Borussia Dortmund ou encore Nottingham Forest.

Toutefois, il reste un hic dans ce dossier et non des moindres. Appartenant à Brighton, qui l’avait prêté à Leicester la saison passée, Buonanotte doit convaincre ses dirigeants de le laisser partir en Ligue 1. Or, ce ne serait pas les plans des Seagulls, plus enclins à voir le joueur de 22 ans se faire encore les dents en Premier League avant d’intégrer définitivement la rotation en 2026. L’envie du joueur aura-t-elle finalement raison des velléités du club anglais ?